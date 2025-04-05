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Представитель Путина Кирилл Дмитриев летал в США договариваться, как вывезти $300 млрд замороженных активов, — Владимир Зеленский

08:48, 5 апреля 2025
Президент Зеленский рассказал о попытках РФ разблокировать $300 млрд.
Представитель Путина Кирилл Дмитриев летал в США договариваться, как вывезти $300 млрд замороженных активов, — Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский высказался по поводу визита российского представителя Кирилла Дмитриева в США, отметив, что ключевым намерением этой поездки является стремление Москвы добиться разблокирования 300 миллиардов долларов замороженных активов. Об этом Президент заявил во время брифинга.

"По Дмитриеву, нам известно, какие дополнительные причины, почему он был в Соединенных Штатах. Кроме этого, он был не только в Соединенных Штатах. Мы следим за перемещениями наших недругов. Главный вопрос - как вывезти 300 млрд долларов замороженных активов", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Кремль намерен договариваться с государствами, способными способствовать выведению замороженных активов, в частности, путем поставки им высокотехнологичной продукции.

"Все детали не буду говорить, но нам известно, что они хотят, даже готовы и предлагают некоторым странам приобрести продукцию разную, включая высокотехнологичную, на эту сумму, если эти лидеры смогут помочь вывезти эти деньги на закупку товаров в этих странах. И об авиастроении говорится у наших западных партнеров, и прочие вещи. Но, слава Богу, сегодня эти деньги заморожены в Европе. И Европа не собирается их отдавать русским. Это важно. Это одна из причин, по которой поднимаются те или иные вопросы, как на Ближнем Востоке, так и в Соединенных Штатах Америки представителями Кремля", — добавил Владимир Зеленский.

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США рф Владимир Зеленский

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