Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни, — Зеленський прокоментував обстріл Кривого Рогу, фото

Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед яких 6 дітей.

Фото: Володимир Зеленський

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Як відомо, 4 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули люди. Станом на цю годину відомо про 14 загиблих, серед яких 6 дітей. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що удар був по території із житловими будинками.

"Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил – тільки від цього залежить, коли закінчиться війна. Америка, Європа, всі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни. І це треба забезпечити: мир потрібен", - написав Зеленський у Телеграм.

Також Президент показав фото з місця обстрілу.

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