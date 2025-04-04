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Кабмін підтримав правопис кримськотатарської мови на основі латиниці, схвалений Нацкомісією

20:06, 4 квітня 2025
Правопис кримськотатарської мови створено на базі затвердженого у 2021 році алфавіту та передбачає використання латиниці.
Кабмін підтримав правопис кримськотатарської мови на основі латиниці, схвалений Нацкомісією
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Кабінет Міністрів погодився з пропозицією Державної служби України з етнополітики та свободи совісті щодо використання правопису кримськотатарської мови, схваленого Національною комісією з питань кримськотатарської мови.

Проект розпорядження Кабміну «Про правопис кримськотатарської мови» розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів від 28 липня 2023 року № 657-р «Питання розроблення правопису кримськотатарської мови» з метою забезпечення реалізації права кримськотатарського народу як корінного народу України на збереження і розвиток своєї мовної самобутності.

Правопис укладено на основі алфавіту кримськотатарської мови, затвердженого постановою Уряду у вересні 2021 року, і передбачає використання латинської графіки. Документ підготовлено Державною службою України з етнополітики та свободи совісті  разом із Міністерством освіти і науки, за участю Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Меджлісу кримськотатарського народу, а також інших науковців і фахівців з кримськотатарської мови.

Проект правопису був затверджений Робочою групою з розроблення проекту правопису кримськотатарської мови та схвалений Національною комісією з питань кримськотатарської мови.

Затверджені правила стосуються написання, навчання, медійного вжитку, літератури та топоніміки. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (військові адміністрації) отримали рекомендації використовувати правопис у своїй роботі.

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Кабінет Міністрів України

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