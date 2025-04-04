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Кабмин поддержал правописание крымскотатарского языка на основе латиницы, одобренное Нацкомиссией

20:06, 4 апреля 2025
Правописание крымскотатарского языка создано на базе утвержденного в 2021 году алфавита и предусматривает использование латиницы.
Кабмин поддержал правописание крымскотатарского языка на основе латиницы, одобренное Нацкомиссией
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Кабинет Министров согласился с предложением Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести по использованию правописания крымскотатарского языка, одобренного Национальной комиссией по вопросам крымскотатарского языка.

Проект распоряжения Кабмина «О правописании крымскотатарского языка» разработан во исполнение распоряжения Кабинета Министров от 28 июля 2023 г. № 657-р «Вопросы разработки правописания крымскотатарского языка» с целью обеспечения реализации права крымскотатарского народа как коренного народа Украины на сохранение и развитие своей языковой самобытности.

Правописание составлено на основе алфавита крымскотатарского языка, утвержденного постановлением Правительства в сентябре 2021 года, и предусматривает использование латинской графики. Документ подготовлен Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести вместе с Министерством образования и науки, с участием Института языкознания имени А.А. Потебны Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Меджлиса крымскотатарского народа, а также других ученых и специалистов по крымскотатарскому языку.

Проект правописания был утвержден Рабочей группой по разработке проекта правописания крымскотатарского языка и одобрен Национальной комиссией по крымскотатарскому языку.

Утвержденные правила касаются написания, обучения, медийного употребления, литературы и топонимики. Министерства, другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации (военные администрации) получили рекомендации использовать правописание в своей работе.

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Кабинет Министров Украины

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