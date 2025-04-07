На работников по добыче соли не распространяется действие закона о повышении престижности шахтерского труда для целей перерасчета пенсии — Верховный Суд

Мужчина указывал, что работал на подземных работах по добыче соли, но Верховный Суд отметил, что закон о повышении престижности шахтерского труда на него не распространяется.

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Физическое лицо обратилось с иском к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, в котором просило признать противоправными действия по отказу в перерасчете пенсии и обязать ответчика осуществить перерасчет и выплату пенсии в размере 80% среднемесячной заработной платы в соответствии со статьей 8 Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда» от 2 сентября 2008 года № 345-VI.

Исковые требования обоснованы тем, что при переводе истца с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту по части третьей статьи 114 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-IV ответчик не учел положения Закона № 345-VI, что привело к занижению размера пенсии. В письме от 22.01.2024 № 0500-0202-8/6658 Управление отказало истцу в проведении перерасчета.

Решением Донецкого окружного административного суда от 26 апреля 2024 года иск удовлетворен частично: признана противоправной бездеятельность ответчика и обязали осуществить перерасчет пенсии с 17 мая 2022 года в размере 80% заработной платы согласно статье 8 Закона № 345-VI. В остальной части иска отказано.

Первый апелляционный административный суд постановлением от 19 сентября 2024 года отменил решение суда первой инстанции и принял новое – об отказе в удовлетворении иска. Суд отметил, что истец работал в ГП «Артемсоль», которое не занимается добычей полезных ископаемых, предусмотренных статьей 1 Закона № 345-VI.

Истец подал кассационную жалобу, в которой утверждал, что работал на подземных работах на должностях, предусмотренных Списком № 1, поэтому имеет право на пенсию в соответствии с Законом № 345-VI.

Верховный Суд, рассмотрев дело, оставил кассационную жалобу без удовлетворения. В постановлении от 4 марта 2025 года указано, что Закон № 345-VI распространяется только на лиц, занятых на подземных работах по добыче угля, железной руды, руд цветных и редких металлов, марганцевых, урановых, магниевых руд и озокерита.

Суд отметил, что «любые другие виды полезных ископаемых, включая каменную соль, не предусмотрены в указанном перечне», а следовательно, действие Закона № 345-VI на работников предприятий по добыче соли не распространяется.

В постановлении подчеркнуто, что «производственный процесс на предприятии «Артемсоль» предусматривает разработку залежей каменной соли… такая деятельность не включает процессы добычи руд или энергетических минералов», а значит, не охватывается сферой действия Закона № 345-VI, который содержит исчерпывающий перечень работников, на которых распространяется его действие: «работники, добывающие определенные полезные ископаемые», «работники шахтостроительных предприятий» и «работники аварийно-спасательных служб в угольной промышленности».

На этом основании Суд указал, что деятельность ГП «Артемсоль» не соответствует критериям предприятий, указанных в статье 1 Закона № 345-VI. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей подтверждает, что основным видом деятельности предприятия является добыча соли (КВЭД 08.93).

Суд также отметил, что приведенные жалобщиком правовые позиции по делам № 345/3954/16-а и № 345/4462/16-а не являются релевантными, поскольку касались других правоотношений. В данном деле не рассматривалось вопроса о добыче соли как основании для льгот по Закону № 345-VI (п. 51 постановления).

Основные правовые выводы Верховного Суда в этом деле сводятся к тому, что Закон Украины «О повышении престижности шахтерского труда» не распространяется на работников, осуществляющих добычу каменной соли, поскольку этот вид полезного ископаемого не включен в перечень, указанный в статье 1 этого Закона; наличие подземного характера работы само по себе не является основанием для предоставления пенсионных льгот по статье 8 Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда» без одновременного соответствия вида добывающей деятельности определенному перечню.

Постановление Верховного Суда от 4 марта 2025 года по делу № 200/1767/24 (административное производство № К/990/39455/24).

Автор: Наталя Мамченко

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