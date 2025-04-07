На працівників з видобутку солі не поширюється дія закону про підвищення престижності шахтарської праці для цілей перерахунку пенсії — Верховний Суд

Чоловік вказував, що працював на підземних роботах з видобутку солі, але Верховний Суд вказав, що закон про підвищення престижності шахтарської праці на нього не поширюється.

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Фізична особа звернулася з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, у якому просила визнати протиправними дії щодо відмови у перерахунку пенсії та зобов’язати відповідача здійснити перерахунок і виплату пенсії в розмірі 80% середньомісячної заробітної плати відповідно до статті 8 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 2 вересня 2008 року № 345-VI.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що під час переведення позивача з пенсії по інвалідності на пенсію за віком за частиною третьою статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV відповідач не врахував положення Закону № 345-VI, що призвело до заниження розміру пенсії. У листі від 22.01.2024 № 0500-0202-8/6658 Управління відмовило позивачу у проведенні перерахунку.

Рішенням Донецького окружного адміністративного суду від 26 квітня 2024 року позов задоволено частково: визнано протиправною бездіяльність відповідача та зобов’язано здійснити перерахунок пенсії з 17 травня 2022 року в розмірі 80% заробітної плати згідно зі статтею 8 Закону № 345-VI. В іншій частині позову відмовлено.

Перший апеляційний адміністративний суд постановою від 19 вересня 2024 року скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове – про відмову в задоволенні позову. Суд зазначив, що позивач працював у ДП «Артемсіль», яке не займається видобуванням корисних копалин, передбачених статтею 1 Закону № 345-VI.

Позивач подав касаційну скаргу, у якій стверджував, що працював на підземних роботах на посадах, що передбачені Списком № 1, тому має право на пенсію відповідно до Закону № 345-VI.

Верховний Суд, розглянувши справу, залишив касаційну скаргу без задоволення. У постанові від 4 березня 2025 року зазначено, що Закон № 345-VI поширюється лише на осіб, зайнятих на підземних роботах з видобування вугілля, залізної руди, руд кольорових і рідкісних металів, марганцевих, уранових, магнієвих руд та озокериту.

Суд зазначив, що «будь-які інші види корисних копалин, включаючи кам’яну сіль, не передбачені у зазначеному переліку», а отже, дія Закону № 345-VI на працівників підприємств з видобутку солі не поширюється.

У постанові підкреслено, що «виробничий процес на підприємстві «Артемсіль» передбачає розробку покладів кам’яної солі… така діяльність не включає процеси видобутку руд чи енергетичних мінералів», а отже, не охоплюється сферою дії Закону № 345-VI, який містить виключний перелік працівників, на яких поширюється його дія: «працівники, які видобувають визначені корисні копалини», «працівники шахтобудівних підприємств» та «працівники аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості».

На цій підставі Суд вказав, що діяльність ДП «Артемсіль» не відповідає критеріям підприємств, зазначених у статті 1 Закону № 345-VI. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців підтверджує, що основним видом діяльності підприємства є добування солі (КВЕД 08.93).

Суд також зазначив, що наведені скаржником правові позиції у справах № 345/3954/16-а та № 345/4462/16-а не є релевантними, оскільки стосувалися інших правовідносин. У даній справі не розглядалось питання щодо видобування солі як підстави для пільг за Законом № 345-VI (п. 51 постанови).

Основні правові висновки Верховного Суду у цій справі зводяться до того, що Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» не поширюється на працівників, які здійснюють добування кам’яної солі, оскільки цей вид корисної копалини не включений до переліку, зазначеного у статті 1 цього Закону; наявність підземного характеру роботи сама по собі не є підставою для надання пенсійних пільг за статтею 8 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» без одночасної відповідності виду добувної діяльності визначеному переліку.

Постанова Верховного Суду від 4 березня 2025 року у справі № 200/1767/24 (адміністративне провадження № К/990/39455/24).

Автор: Наталя Мамченко

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