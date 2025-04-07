Верховный Суд отменил решения судов, назначивших мужчине наказание с испытательным сроком за уклонение от мобилизации

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу прокурора, который считал, что к мужчине, на иждивении которого находятся несовершеннолетний ребенок и мать пенсионного возраста, нельзя применять отбывание наказания с испытательным сроком, поскольку это демотивирует других мобилизованных.

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Мужчину, на иждивении которого находятся несовершеннолетний ребенок и мать пенсионного возраста, а также который в свое время получил тяжелую травму и имел плохое состояние здоровья, привлекли к ответственности за уклонение от мобилизации.

Деснянский райсуд Чернигова осудил мужчину по статье 336 Уголовного кодекса к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года. Однако на основании ст. 75 УК освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года с возложением соответствующих обязанностей. Определением Черниговского апелляционного суда приговор оставлен без изменений.

Так, мужчина явился в ТЦК, где прошел медицинский осмотр, по результатам которого был признан здоровым и пригодным к прохождению военной службы.

В тот же день он получил повестку, согласно которой должен был явиться 22.11.2023 для отправки в воинскую часть, о чем дал расписку, но впоследствии не явился и о причине неявки не сообщил. В дальнейшем он избегал общения и встреч с работниками ТЦК и правоохранительных органов.

В кассационной жалобе в Верховный Суд прокурор поставил вопрос об отмене определения апелляционного суда и назначении нового рассмотрения в суде апелляционной инстанции из-за мягкости наказания.

Верховный Суд постановлением от 26 февраля 2025 года по делу №750/1281/24 удовлетворил кассационную жалобу прокурора, отменил определение Черниговского апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. По мнению судей ВС, апелляционный суд должен был указать причины, почему освобождение этого мужчины от отбывания наказания с испытательным сроком не демотивирует других лиц, подлежащих мобилизации.

Следует отметить, что Кассационный уголовный суд Верховного Суда в отношении лиц, уклонившихся от мобилизации, как правило, занимает позицию, что нельзя назначать наказание с испытательным сроком с применением статьи 75 УК, и необходимо применять реальное наказание в виде лишения свободы. Даже если речь идет об иждивении матери-инвалида III группы и несовершеннолетнего ребенка, а также признании вины, это, по мнению судей ВС, не является основанием для назначения уклонисту от мобилизации наказания с испытательным сроком, поскольку «освобождение от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком сформирует негативное мнение других военнослужащих о своей деятельности, повлияет на их боевой дух и мотивацию».

Вместе с тем, как писала «Судебно-юридическая газета», в одном из дел Верховный Суд все же оставил наказание с испытательным сроком в силе. В данном деле субъектом преступления выступал мужчина, работавший на объекте критической инфраструктуры, которого не успели забронировать (постановление КУС ВС от 18 февраля 2025 года, дело №226/1856/23).

Позиция Верховного Суда

Таким образом, как отметил Верховный Суд, удовлетворяя по делу №750/1281/24 кассационную жалобу прокурора, положения ст. 75 УК подлежат применению во взаимосвязи с предписаниями статей 50, 65 УК, что требует от суда убедительно мотивировать наличие оснований для вывода о возможности достижения целей наказания в конкретном уголовном производстве.

Основанием для освобождения лица от отбывания наказания с испытательным сроком является обоснованное убеждение суда, изложенное в мотивированном выводе о возможности его исправления без отбывания наказания. Вывод суда основывается на сведениях о совершенном уголовном правонарушении, характере общественно опасного деяния и обстановке его совершения, содержании противоправного поведения и других обстоятельствах, влияющих на установление его тяжести. Кроме того, важное значение для решения вопроса об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком имеют сведения, характеризующие: личностные проявления виновного в основных сферах жизнедеятельности, образ жизни, социальные связи, посткриминальное поведение, насколько его ценностные ориентиры совпадают с общепринятыми в обществе нормами морали, социально-психологическую характеристику и т.д.

Назначая наказание мужчине, суд первой инстанции учел степень тяжести совершенного правонарушения, которое в соответствии с требованиями ст. 12 УК относится к категории нетяжких преступлений, данные о его личности: он впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, на иждивении несовершеннолетнего ребенка и мать пенсионного возраста, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, а также возраст и состояние его здоровья, досудебный доклад, в котором орган пробации пришел к выводу о возможности исправления лица без изоляции от общества.

При этом суд отметил, что подсудимый в июле 2023 года получил тяжелую травму и имеет плохое состояние здоровья, однако врачами ВЛК при проведении его медицинского осмотра соответствующие аргументы обвиняемого и его медицинские документы были оставлены без внимания.

Кроме того, судом учтено психическое отношение виновного к совершенному уголовному правонарушению: он негативно отнесся к совершенному противоправному деянию. Вместе с тем искреннее раскаяние и активное содействие в раскрытии уголовного правонарушения суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание, а также принял во внимание отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

С учетом особенностей уголовного правонарушения и обстоятельств его совершения, отношения виновного к содеянному, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствия обстоятельств, отягчающих его, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы на уровне минимального предела, предусмотренного санкцией ст. 336 УК Украины, и счел возможным освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком с установлением испытательного срока на основании ст. 75 УК Украины.

Апелляционный суд, пересмотрев приговор суда первой инстанции, посчитал, что местный суд соблюдал требования УК и согласился с выводом местного суда о возможности исправления лица без изоляции от общества, но при условии контроля за его поведением во время освобождения от отбывания наказания.

Однако коллегия судей Верховного Суда считает, что апелляционный суд не соблюдал требований закона, должным образом не проверив доводы прокурора, и пришел к преждевременному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения его апелляционной жалобы.

Оставляя апелляционную жалобу прокурора без удовлетворения, суд не уделил должного внимания доводам жалобы, формально согласился с мотивами суда первой инстанции и посчитал, что совершение мужчиной преступления впервые, отсутствие предыдущих судимостей, факт содержания несовершеннолетнего ребенка и матери пенсионного возраста, с учетом степени тяжести совершенного преступления и содержания досудебного доклада, а также то, что в июле 2023 года обвиняемый получил тяжелую травму и имеет плохое состояние здоровья, однако врачами военно-врачебной комиссии при проведении медицинского осмотра его соответствующие аргументы и медицинские документы были оставлены без внимания, являются достаточными основаниями для освобождения от назначенного наказания.

Вместе с тем без мотивированного ответа апелляционного суда остались доводы прокурора о том, что данные о состоянии здоровья осужденного следует оценивать лишь как сведения, характеризующие подсудимого, и они не указывают на невозможность выполнения конституционного долга и неявки по повестке.

Так, апелляционным судом не учтено, что в материалах уголовного производства имеется справка ВЛК от 21.11.2023, согласно которой мужчина не высказал своих возражений относительно вывода ВЛК об установлении ему диагноза — гипертоническая болезнь I степени и о том, что с таким заболеванием он пригоден к военной службе.

Также мужчина, в случае наличия, по его мнению, сомнений относительно правильности вывода ВЛК о пригодности, имел право в соответствии с п. п. 2.3.3 п. 2.3 раздела I Положения о военно-врачебжной экспертизе в ВСУ, утвержденного приказом Министра обороны №402, обратиться в Центральную ВЛК для пересмотра соответствующего вывода, однако этим правом он не воспользовался, что подтвердил в судебном заседании.

В то же время Верховный Суд указал, что судебный контроль за решениями ВЛК осуществляется в рамках компетенции административных судов, а не судов общей юрисдикции. Именно административные суды, не подменяя собой ВЛК и не определяя самостоятельно степень утраты трудоспособности, пригодности к военной службе, а также причинной связи болезни с прохождением военной службы, имеют право: оценивать полноту и объективность проведенного медицинского осмотра и установления причинной связи заболевания; проверять соблюдение процедуры проведения медицинского осмотра и принятия решения ВЛК; анализировать наличие всех необходимых документов, на основании которых принималось решение; в случае выявления недостатков в процедуре проведения медицинского осмотра или принятия решения ВЛК признавать незаконными и отменять постановления ВЛК с обязательством провести повторный медицинский осмотр.

Вышеизложенное согласуется с позицией, изложенной в постановлении Кассационного административного суда Верховного Суда от 12 июня 2020 года (дело № 810/5009/18).

Таким образом, по мнению судей ВС, обжалуемое судебное решение не содержит убедительного обоснования того, каким образом освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком по предписаниям ст. 75 УК обеспечивает достижение цели общей превенции преступлений, предусмотренных ст. 336 УК.

Судьи ВС добавили, что апелляционный суд «не указал, какие обстоятельства уголовного производства убедительно свидетельствуют о том, что освобождение мужчины от отбывания наказания с испытательным сроком обеспечивает реализацию предписаний статей 50, 65 УК, что освобождение лица от отбывания наказания с испытательным сроком в этом производстве не демотивирует других лиц, подлежащих мобилизации, не создает в глазах граждан и общества негативного впечатления беспорядка и безнаказанности, не снижает уровень воинской дисциплины и боеспособности подразделений Вооруженных Сил и других военных формирований».

Автор: Наталя Мамченко

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