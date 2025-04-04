Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны, — Зеленский прокомментировал обстрел Кривого Рога, фото

На сейчас известно о 14 погибших, среди которых 6 детей.

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Как известно, 4 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли люди. По состоянию на сейчас известно о 14 погибших, среди которых 6 детей. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что удар был по территории с жилыми домами.

"Ежедневно российские удары. Ежедневно погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил – только от этого зависит, когда закончится война. Америка, Европа, все остальные в мире обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны. И это нужно обеспечить: мир нужен", - написал Зеленский в Телеграм.

Также Президент показал фото с места обстрела.

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