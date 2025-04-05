У Пенсійному фонді пояснили, чи включається до стажу період підприємницької діяльності у 2001-2003 роках на основі патенту

Періоди підприємницької діяльності у 2001–2003 роках можуть бути зараховані до страхового стажу за наявності підтверджувальних документів.

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Головне управління Пенсійного фонду в Луганській області розповідає, чи включається до стажу період підприємницької діяльності у 2001-2003 роках на основі патенту.

Зазначається, що законодавством передбачено, зокрема, що періоди підприємницької діяльності до 01.01.2004, у тому числі із застосуванням спеціального торгового патенту, підтверджуються відповідними документами (спеціальним торговим патентом; документами про придбання спеціального торгового патенту – платіжними дорученнями, квитанціями установ банків, документами, що підтверджують поштовий переказ).

З урахуванням зазначеного, якщо буде надано підтверджувальні документи про здійснення у 2001-2003 роках підприємницької діяльності, зазначені періоди буде зараховано до страхового стажу.

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