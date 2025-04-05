На Житомирщині судили військового-зрадника, який працював на ворога

Військовослужбовець передавав РФ координати українських військових частин та техніки.

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На Житомирщині судили військовослужбовця, який передавав генштабу РФ координати розташування Сил оборони, а також техніки та боєприпасів. Про це повідомляє Черняхівський районний суд Житомирської області.

Судом встановлено, що чоловік, перебуваючи на території розташування військових частин, у яких проходив військову службу, добровільно погодився надавити допомогу у проведенні підривної діяльності проти України представнику головне управління генерального штабу ЗС РФ, а також його довіреній особі, від яких отримав завдання передавати координати місця розташування особового складу, військової техніки, зброї, боєприпасів Сил оборони України, а також іншу інформацію, пов'язану з діяльністю ЗСУ.

Військовому-зраднику призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна.

Наразі вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку. Засуджений перебуває під вартою.

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