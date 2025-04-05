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На Одещині під час вуличної мобілізації чоловік знепритомнив: у ТЦК заявили про симуляцію

10:01, 5 квітня 2025
В Одеському обласному ТЦК заявили, що чоловік, який втратив свідомість, насправді симулював свій стан.
На Одещині під час вуличної мобілізації чоловік знепритомнив: у ТЦК заявили про симуляцію
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Мережею ширилося відео, на якому під час конфліктної ситуації зі співробітниками ТЦК військовозобов’язаний втратив свідомість. На кадрах було видно, що чоловіку намагалися надати допомогу перехожі, які втрутилися у ситуацію. В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент, який стався на Одещині.

Там заявляють, що чоловіка було зупинено під час планової роботи з оповіщення військовозобов’язаних на території Таїровської селищної ради, у селі Сухий Лиман. Як з’ясувалося громадянин перебував "в розшуку" за порушення правил військового обліку, тож йому "запропонували" проїхати до ТЦК.

"Під час спроби роз’яснити ситуацію та запропонувати добровільно проїхати до ТЦК та СП для уточнення облікових даних, громадянин почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурно на адресу військовослужбовців, намагався спровокувати конфлікт і підбурював місцевих жителів до перешкоджання законній діяльності представників ТЦК",  - заявили у ТЦК.

Також там кажуть, що чоловік нібито "симулював втрату свідомості". Після прибуття медиків було встановлено, що стан громадянина — задовільний, він перебуває у свідомості.

В ТЦК наголосили, що жодних протиправних дій з боку військовослужбовців не вчинялося. 

Відео інциденту публікували місцеві Телеграм-канали. 

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ТЦК мобілізація

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