Як військовому оформити пенсію по інвалідності внаслідок війни — розмір виплат та список документів

11:39, 5 квітня 2025
Військові можуть отримати пенсію по інвалідності внаслідок війни за наявності підтверджених причин, визначених строків і необхідних документів.
Фото: armyinform.com.ua
Військові, які мають інвалідність, можуть отримати пенсію по інвалідності. Її розмір залежить від групи інвалідності та її причин.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як військовому оформити пенсію по інвалідності внаслідок війни.
Хто має право на пенсію по інвалідності внаслідок війни:
Військові, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання під час:
- бойових дій або виконання службових обов’язків;
- участі в захисті Батьківщини, перебування на фронті чи в полоні;
Пенсія призначається на весь час інвалідності або довічно (для осіб похилого віку).
За яких умов призначається пенсія:
Якщо інвалідність настала:
- під час служби;
- не пізніше 3-х місяців після звільнення зі служби;
- пізніше 3-місяців після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, контузії, каліцтва), що виникло під час служби або перебування в полоні чи заручником.
Який розмір пенсії по інвалідності внаслідок війни:
Пенсія призначається у вигляді частки грошового забезпечення за місяць:
- I група — 100%;
- II група — 80%;
- III група — 60%.
Мінімальний розмір у 2025 році:
- I група — від 16 847 грн;
- II група — від 13 822 грн;
- III група — від 9 478 грн.
Куди звертатися із заявою:
До ТЦК та СП. Він оформляє документи впродовж 10 днів і передає їх до Пенсійного фонду.
Які документи необхідні для призначення пенсії:
- подання про призначення пенсії, підготовлене ТЦК та СП;
- витяги з наказів про звільнення та (або) виключення зі списків особового складу або їх копії;
- розрахунок вислуги років / виписка з розрахунку або їх копії;
- грошовий атестат та довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премію;
- військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію);
- документи, що підтверджують право на встановлення надбавок, підвищень та інших доплат (за наявності).
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