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Як військовому оформити пенсію по інвалідності внаслідок війни — розмір виплат та список документів

11:39, 5 квітня 2025
Військові можуть отримати пенсію по інвалідності внаслідок війни за наявності підтверджених причин, визначених строків і необхідних документів.
Як військовому оформити пенсію по інвалідності внаслідок війни — розмір виплат та список документів
Фото: armyinform.com.ua
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Військові, які мають інвалідність, можуть отримати пенсію по інвалідності. Її розмір залежить від групи інвалідності та її причин.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як військовому оформити пенсію по інвалідності внаслідок війни.

Хто має право на пенсію по інвалідності внаслідок війни:

Військові, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання під час:

  • бойових дій або виконання службових обов’язків;
  • участі в захисті Батьківщини, перебування на фронті чи в полоні;

Пенсія призначається на весь час інвалідності або довічно (для осіб похилого віку).

За яких умов призначається пенсія:

Якщо інвалідність настала:

  • під час служби;
  • не пізніше 3-х місяців після звільнення зі служби;
  • пізніше 3-місяців після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, контузії, каліцтва), що виникло під час служби або перебування в полоні чи заручником.

Який розмір пенсії по інвалідності внаслідок війни:

Пенсія призначається у вигляді частки грошового забезпечення за місяць:

  • I група — 100%;
  • II група — 80%;
  • III група — 60%.

Мінімальний розмір у 2025 році:

  • I група — від 16 847 грн;
  • II група — від 13 822 грн;
  • III група — від 9 478 грн.

Куди звертатися із заявою:

До ТЦК та СП. Він оформляє документи впродовж 10 днів і передає їх до Пенсійного фонду.

Які документи необхідні для призначення пенсії:

  • подання про призначення пенсії, підготовлене ТЦК та СП;
  • витяги з наказів про звільнення та (або) виключення зі списків особового складу або їх копії;
  • розрахунок вислуги років / виписка з розрахунку або їх копії;
  • грошовий атестат та довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премію;
  • військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію);
  • документи, що підтверджують право на встановлення надбавок, підвищень та інших доплат (за наявності).

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