На Прикарпатті судитимуть зловмисників, які підробили документи для вигідного розмитнення автомобілів

Обвинувачені придбали автомобілі за кордоном та під час їх ввезення в Україну підробили документи з метою зменшення розміру митних платежів.

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На Івано-Франківщині судитимуть двох зловмисників, які підробили документи для вигідного розмитнення автомобілів. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратур.

Встановлено, що обвинувачені у 2024 році придбали автомобілі за кордоном та під час їх ввезення на територію України підробили офіційні документи з метою зменшення розміру митних платежів.

Так, у фіктивному договорі купівлі-продажу вони вказали недостовірні відомості щодо вартості автомобілів – зменшили суми, а також зазначили інших власників та підробили підписи сторін.

Ці підроблені документи стали підставою для розрахунку та сплати митних платежів, а також були використані для реєстрації транспортних засобів.

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