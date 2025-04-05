Хто та за яких умов має право на обов’язкову частку у спадщині — роз’яснення

Кожна людина має право розпоряджатися своїм майном та визначити, хто його успадкує. Для цього потрібно скласти заповіт. Однак деякі спадкоємці мають право на частку у спадщині, навіть якщо їх не згадано в заповіті. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.
Хто має право на обов’язкову частку у спадщині:
Найближчі родичі спадкодавця:
Для отримання спадщини необхідно звернутися до нотаріуса впродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини.
Право на обов’язкову частку у спадщині не залежить від:
Якщо інші спадкоємці заперечують проти видачі свідоцтва про право на спадщину на обов’язкову частку, то вони можуть звернутися з позовом до суду.
Який розмір обов’язкової частки у спадщині:
Половина від того, що отримав би спадкоємець за законом.
Може бути зменшена судом, враховуючи відносини між спадкоємцями та спадкодавцем, наприклад:
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