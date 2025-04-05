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Хто та за яких умов має право на обов’язкову частку у спадщині — роз’яснення

12:52, 5 квітня 2025
Деякі спадкоємці мають право на частку у спадщині, навіть якщо їх не згадано в заповіті.
Хто та за яких умов має право на обов’язкову частку у спадщині — роз’яснення
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Кожна людина має право розпоряджатися своїм майном та визначити, хто його успадкує. Для цього потрібно скласти заповіт. Однак деякі спадкоємці мають право на частку у спадщині, навіть якщо їх не згадано в заповіті. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Хто має право на обов’язкову частку у спадщині:

Найближчі родичі спадкодавця:

  • малолітні/неповнолітні діти
  • непрацездатні повнолітні діти
  • непрацездатна вдова (вдівець)
  • непрацездатні батьки.

Для отримання спадщини необхідно звернутися до нотаріуса впродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Право на обов’язкову частку у спадщині не залежить від:

  • наявності та змісту заповіту
  • спільного чи окремого проживання зі спадкодавцем
  • згоди інших спадкоємців.

Якщо інші спадкоємці заперечують проти видачі свідоцтва про право на спадщину на обов’язкову частку, то вони можуть звернутися з позовом до суду.

Який розмір обов’язкової частки у спадщині:

Половина від того, що отримав би спадкоємець за законом.

Може бути зменшена судом, враховуючи відносини між спадкоємцями та спадкодавцем, наприклад:

  • нездійснення належного догляду
  • звинувачення спадкоємця у скоєнні злочину відносно спадкодавця
  • надання заздалегідь неправдивих свідчень тощо.

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