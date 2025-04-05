Хто та за яких умов має право на обов’язкову частку у спадщині — роз’яснення

Деякі спадкоємці мають право на частку у спадщині, навіть якщо їх не згадано в заповіті.

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Кожна людина має право розпоряджатися своїм майном та визначити, хто його успадкує. Для цього потрібно скласти заповіт. Однак деякі спадкоємці мають право на частку у спадщині, навіть якщо їх не згадано в заповіті. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Хто має право на обов’язкову частку у спадщині:

Найближчі родичі спадкодавця:

малолітні/неповнолітні діти

непрацездатні повнолітні діти

непрацездатна вдова (вдівець)

непрацездатні батьки.

Для отримання спадщини необхідно звернутися до нотаріуса впродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Право на обов’язкову частку у спадщині не залежить від:

наявності та змісту заповіту

спільного чи окремого проживання зі спадкодавцем

згоди інших спадкоємців.

Якщо інші спадкоємці заперечують проти видачі свідоцтва про право на спадщину на обов’язкову частку, то вони можуть звернутися з позовом до суду.

Який розмір обов’язкової частки у спадщині:

Половина від того, що отримав би спадкоємець за законом.

Може бути зменшена судом, враховуючи відносини між спадкоємцями та спадкодавцем, наприклад:

нездійснення належного догляду

звинувачення спадкоємця у скоєнні злочину відносно спадкодавця

надання заздалегідь неправдивих свідчень тощо.

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