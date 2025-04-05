Пенсіонерам нарахують майже 600 гривень у квітні — хто отримає доплати

У квітні окремі категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати до пенсії, які визначаються з урахуванням їхнього віку.
Розмір доплати різниться, залежно від віку. Громадяни у віці старше 80 років зможуть у квітні отримати 570 гривень.
Також на доплати можуть розраховувати:
Головна умова — загальний розмір сумарної щомісячної пенсії не може бути вищий за 10,34 тис. гривень.
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