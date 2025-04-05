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Пенсіонерам нарахують майже 600 гривень у квітні — хто отримає доплати

13:10, 5 квітня 2025
Доплата деяким пенсіонерам нараховується автоматично після дня народження.
Пенсіонерам нарахують майже 600 гривень у квітні — хто отримає доплати
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У квітні окремі категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати до пенсії, які визначаються з урахуванням їхнього віку.

Розмір доплати різниться, залежно від віку. Громадяни у віці старше 80 років зможуть у квітні отримати 570 гривень.

Також на доплати можуть розраховувати: 

  • пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату за віком – 300 гривень;
  • пенсіонери від 75 до 79 років включно – 456 гривень.

Головна умова — загальний розмір сумарної щомісячної пенсії не може бути вищий за 10,34 тис. гривень.

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