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В Індії заарештували блогера українського походження, який привіз кока-колу ізольованому племені

13:28, 5 квітня 2025
24-річний хлопець нелегально приплив до острова Північний Сентинель, щоб зустрітися з ізольованим племенем.
В Індії заарештували блогера українського походження, який привіз кока-колу ізольованому племені
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24-річного американського відеоблогера Михайла Полякова, чий батько має українське походження, затримали в Індії за спробу нелегального візиту на острів Північний Сентинель — територію, суворо закриту для сторонніх. Про це повідомляє Independent.

За інформацією поліції, Поляков прибув до Порт-Блера 26 березня. Уже вночі 29 березня він вирушив у напрямку острова на орендованому човні, маючи з собою кокоси та банку кока-коли — як дари для сентинельців.

Близько 10:00 ранку він наблизився до берега, майже годину подавав сигнали свистком, а згодом на кілька хвилин висадився на сушу, залишивши «подарунки», зібрав зразки піску та зняв коротке відео. Повертаючись назад, він був помічений місцевими рибалками, які повідомили поліцію.

Це вже не перша спроба Полякова потрапити на острів: у жовтні 2023 року він планував дістатися туди на надувному каяку, однак тоді його зупинили працівники готелю. Цього разу блогер ретельно підготувався — вивчав припливи, маршрут і вибрав точку старту на пляжі Курма-Дера. Крім того, він зафіксував на камеру членів племені Джарава — ще однієї ізольованої громади Андаманських островів. Відео з ними, а також кадри з Північного Сентинелю виявили на його GoPro.

Острів Північний Сентинель офіційно закритий для відвідувань згідно з індійським законодавством. Причина — бажання захистити унікальний спосіб життя сентинельців і не наражати їх на загрозу сучасних хвороб, до яких вони не мають імунітету.

Самі представники племені жорстко відстоюють свою ізоляцію: будь-яке наближення сторонніх сприймається як ворожа дія. У 2018 році вони вбили американського місіонера Джона Аллена Чау, який спробував нав’язати їм християнство.

Наразі Полякову висунуто обвинувачення в порушенні прикордонного та племінного законодавства Індії.

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Індія

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