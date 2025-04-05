В Британии судили женщину, которая 27 лет назад убила новорожденного сына

Женщина задушила новорожденного ребенка.

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В Великобритании женщина получила условное наказание за убийство новорожденного сына, совершенное 27 лет назад во время послеродовой депрессии. Об этом сообщает The Guardian.

В 1998 году в лесу обнаружили тело новорожденного, завернутое в мусорные пакеты. Полиция дала ему имя «малыш Каллум». Долгое время установить личность матери ребенка не удавалось.

Прорыв по делу произошел только в 2023 году: во время проверки архивных дел ДНК сына Джоан Шарки, которая была внесена в базу после ее задержания за другое преступление, совпала с ДНК погибшего ребенка. После этого Джоан Шарки сообщили о подозрении в убийстве малыша.

Отмечается, что после рождения первого сына Шарки Мэтью страдала недиагностированной послеродовой депрессией. Свою вторую беременность она держала в тайне от всех. В том числе и от мужчины, с которым она редко проводила время якобы из-за занятости.

Второго сына женщина родила тайно. Она задушила новорожденного, запихнув ему в рот бумагу для сигарет, а тело завернула в мусорные мешки. Шарки выбросила ребенка у парка развлечений в Чешире, где его нашли спустя несколько дней.

Муж Шарки Нил и их сын Мэтью дали показания в поддержку женщины. Она описав ее как "удивительную мать", которая "раскаивается и принимает любое наказание, которое суд сочтет нужным".

Обвинение приняло во внимание два психиатрических вывода, согласно которым женщина страдала тяжелой депрессией, что существенно ухудшило ее способность мыслить рационально.

Врач назвал рассказ Шарки о тайном рождении сына "опытом дереализации", при котором она воспринимала мир как нереальный.

Судья Дженнифер Иди заявила, что Шарки посадили бы за решетку пожизненно и она отбыла бы минимум от 17 до 20 лет тюрьмы, если бы не страдала психическим заболеванием на момент совершения преступления.

Учитывая выводы врачей, 55-летнюю Джоан Шарки приговорили к двум годам условно.

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