Похитили предпринимателей пытали ради миллиона долларов — трое иностранцев получили по 10 лет заключения в Полтавской области

Они потребовали у потерпевшего 400 тысяч долларов, а в дальнейшем увеличили сумму до 1 млн долларов.

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В Полтавской области трое иностранцев получили по 10 лет лишения свободы за то, что более недели удерживали похищенного предпринимателя и вымогали у него деньги. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Иностранцы признаны виновными в приготовлении к умышленному убийству, похищении и незаконном лишении свободы предпринимателя, вымогательстве имущества с угрозой убийства, незаконном завладении транспортным средством, совершенных по предварительному сговору группой лиц и с применением насилия (ч. 1 ст. 14, п.п. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 146; ч. 3 ст. 189; ч. 3 ст. 289 УК Украины).

Каждому из мужчин назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Установлено, что 30 декабря 2021 года в городе Пирятин иностранцы насильно затолкали в автомобиль местного предпринимателя и вывезли его в Киевскую область. Остановив машину на окраине г. Ирпень, они потребовали у потерпевшего 400 тысяч долларов, позже увеличив сумму до 1 миллиона. Свое требование сопровождали угрозами насилия и убийства.

После отказа предпринимателя его отвезли в лесной массив, где угрожали оружием и избили до потери сознания. В дальнейшем мужчину удерживали в одном из домов Киева более недели.

Поняв, что получить деньги не удастся, злоумышленники решили убить жертву и утопить тело в реке. Для этого они приобрели надувную лодку, металлическую гантель весом 20 кг и проволоку.

В начале января 2022 года правоохранители задержали преступников.

Свою вину обвиняемые не признали. До вступления приговора в законную силу они будут находиться под стражей.

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