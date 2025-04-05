В Минюсте разъяснили, что такое договор дарения и какие стороны в такой сделке

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, что такое договор дарения и какие стороны в такой сделке.
Договор дарения предусматривает бесплатную передачу имущества от одного лица (дарителя) к другому (одаряемому).
Сторонами договора дарения могут быть как физические, так и юридические лица, а также органы государственной власти и местного самоуправления от имени государства и территориального общества соответственно. К тому же договор дарения от имени дарителя может заключить его представитель. Для этого дарителю необходимо обратиться к нотариусу, удостоверяющему доверенность, для осуществления представительства.
Чаще всего договор дарения заключается между лицами I и II степени родства. И степень – это дети, родители и вторая из супругов (муж/жена), ІІ степень – брат/сестра, внуки, дед/баба.
Какие ключевые аспекты его удостоверения?
– добровольность – стороны должны заключать соглашение на добровольной основе, без какого-либо принуждения или обмана;
– безвозмездность – передача имущества должна быть безвозмездной, без условий уплаты какого-либо вознаграждения;
– правомерность – имущество, передаваемое в дар, является собственностью дарителя.
Форма и требования к договору дарения
Договор дарения может заключаться в устной или письменной форме. Устная форма допускается, если осуществляется дарение предметов личного использования и бытового назначения. Однако в случаях, предусмотренных законом, договор обязательно должен быть заключен письменно и удостоверен нотариусом. В частности, нотариальное удостоверение обязательно, если дарятся:
• недвижимое имущество (квартиры, дома, земельные участки);
• движимое имущество (транспортные средства).
Процедура нотариального удостоверения договора включает в себя несколько ключевых этапов:
– проверка правоспособности сторон;
– анализ правоустанавливающих документов;
– убеждение в добровольности сделки;
– оформление договора;
– удостоверение договора;
– Регистрация права собственности в случае дарения недвижимого имущества.
Можно ли расторгнуть такой договор?
Да, расторжение договора дарения возможно по соглашению сторон или по инициативе одной стороны в судебном порядке.
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