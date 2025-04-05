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В Минюсте разъяснили, что такое договор дарения и какие стороны в такой сделке

20:22, 5 апреля 2025
Заключить договор дарения могут физические или юридические лица, а также государственные и местные органы от имени государства или общины.
В Минюсте разъяснили, что такое договор дарения и какие стороны в такой сделке
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, что такое договор дарения и какие стороны в такой сделке.

Договор дарения предусматривает бесплатную передачу имущества от одного лица (дарителя) к другому (одаряемому).

Сторонами договора дарения могут быть как физические, так и юридические лица, а также органы государственной власти и местного самоуправления от имени государства и территориального общества соответственно. К тому же договор дарения от имени дарителя может заключить его представитель. Для этого дарителю необходимо обратиться к нотариусу, удостоверяющему доверенность, для осуществления представительства.

Чаще всего договор дарения заключается между лицами I и II степени родства. И степень – это дети, родители и вторая из супругов (муж/жена), ІІ степень – брат/сестра, внуки, дед/баба.

Какие ключевые аспекты его удостоверения?

– добровольность – стороны должны заключать соглашение на добровольной основе, без какого-либо принуждения или обмана;

– безвозмездность – передача имущества должна быть безвозмездной, без условий уплаты какого-либо вознаграждения;

– правомерность – имущество, передаваемое в дар, является собственностью дарителя.

Форма и требования к договору дарения

Договор дарения может заключаться в устной или письменной форме. Устная форма допускается, если осуществляется дарение предметов личного использования и бытового назначения. Однако в случаях, предусмотренных законом, договор обязательно должен быть заключен письменно и удостоверен нотариусом. В частности, нотариальное удостоверение обязательно, если дарятся:

• недвижимое имущество (квартиры, дома, земельные участки);

• движимое имущество (транспортные средства).

Процедура нотариального удостоверения договора включает в себя несколько ключевых этапов:

– проверка правоспособности сторон;

– анализ правоустанавливающих документов;

– убеждение в добровольности сделки;

– оформление договора;

– удостоверение договора;

– Регистрация права собственности в случае дарения недвижимого имущества.

Можно ли расторгнуть такой договор?

Да, расторжение договора дарения возможно по соглашению сторон или по инициативе одной стороны в судебном порядке.

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