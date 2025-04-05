Как одинокой матери или отцу получить помощь на ребенка — условия, суммы и необходимые документы

Выплаты назначаются независимо от получения других видов помощи.

Фото: freepik

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Одинокая мать или отец с низким доходом имеют право на государственную помощь на содержание ребенка. Выплаты назначаются независимо от получения других видов помощи, за исключением случаев, когда ребенок уже получает пенсию по случаю потери кормильца, социальную пенсию или государственную помощь ребенку умершего кормильца.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как одинокой матери или отцу получить помощь на ребенка.

Кто может получить помощь:

одинокая мать (не состоящая в браке);

одинокий усыновитель, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце/матери;

мать или отец детей в случае смерти одного из родителей.

Какой размер помощи:

Разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние 6 месяцев.

То есть среднемесячный доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума на ребенка, который составляет:

2563 гривны — для детей до 6 лет;

3196 гривен — для детей от 6 до 18 лет;

3028 гривен — для детей от 18 до 23 лет.

Сумма, недостающая до прожиточного минимума, и будет составлять размер помощи.

Как получить помощь:

Обратиться с заявлением и документами в орган социальной защиты населения, исполком или ЦНАП. Или подать их через официальный сайт Минсоцполитики или через приложение «Дія».

Какие документы необходимы:

декларация о доходах и имущественном состоянии;

справка о доходах (при отсутствии данных в соответствующих реестрах);

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка;

копия свидетельства о рождении ребенка;

для усыновителей — копия решения об усыновлении;

в случае смерти одного из родителей — свидетельство о смерти и справка о неполучении соответствующей помощи.

Сколько рассматривается заявление:

В течение 10 дней.

Какова продолжительность выплат:

С месяца подачи заявления до достижения ребенком 18 лет, либо 23 лет — если ребенок обучается на дневной форме.

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