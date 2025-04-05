На Вінниччині вчитель вдарив учня під час уроку — поліція розслідує інцидент

Вчитель вдарив підлітка та дозволив собі грубі висловлювання.

Фото: nta.ua

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У одному з ліцеїв Вінницького району поліція розпочала розслідування через конфлікт між учителем та учнем 10 класу, який стався 1 квітня. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

За попередніми даними, під час заняття школяр не реагував на зауваження педагога. У відповідь вчитель вдарив підлітка та дозволив собі грубі висловлювання. Вже наступного дня інформація про інцидент надійшла до ювенальної поліції, після чого її одразу зареєстрували.

Під процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України — побої і мордування.

Правоохоронці вже опитали учасників інциденту. Тривають слідчі дії, обставини події уточнюються.

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