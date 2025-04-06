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Хто і як може отримати грошове забезпечення загиблого військовослужбовця

07:54, 6 квітня 2025
Звернення має бути подано не пізніше трьох років з дня смерті або з дня набрання чинності рішенням суду.
Хто і як може отримати грошове забезпечення загиблого військовослужбовця
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У Міністерстві оборони розʼяснили порядок отримання грошового забезпечення, яке належало загиблому військовослужбовцю, але не було ним отримане до моменту загибелі або зникнення безвісти.

Цей порядок, зокрема, регламентується наказом Міністерства оборони «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам».

Виплата здійснюється військовою частиною, в якій проходив службу загиблий військовослужбовець.

Виплати здійснюються родичам у чітко визначеній черговості:

  1. Дружина або чоловік загиблого;
  2. Повнолітні діти, які проживали разом із військовим, або законні представники неповнолітніх дітей чи осіб з інвалідністю – незалежно від віку;
  3. Батьки загиблого.

У разі відсутності осіб з попередньої черги, право переходить до наступної. Якщо в одній черзі кілька осіб – кошти розподіляються рівними частинами. За відсутності зазначених категорій, виплата здійснюється спадкоємцям за законом.

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця, його родина може отримати:

  • щомісячне грошове забезпечення (до дня смерті або визнання безвісти зниклим);
  • додаткову винагороду згідно з постановою КМУ №168;
  • допомогу на оздоровлення, якщо вона не була використана;
  • матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань;
  • грошову компенсацію за невикористані дні відпустки;
  • відшкодування витрат на поховання, ритуальні послуги та встановлення надгробків.

Виплати здійснюються на підставі наказу командира військової частини – після звернення членів сім’ї або спадкоємців. Гроші надходять на персональні рахунки, вказані у заяві.

Звернення має бути подано не пізніше трьох років з дня смерті або з дня набрання чинності рішенням суду.

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Міноборони

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