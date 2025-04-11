На Закарпатті викрили чоловіка, який намагався перетнути кордон з підробленими документами

Луганчанинові відмовили у пропуску через кордон.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пункті пропуску «Малі Селменці» прикордонники відмовили у перетині держрубежу жителю Луганської області, який надав на контроль ймовірно підроблені документи. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Чоловік стверджував, що супроводжує дружину з інвалідністю. Як підставу для виїзду за межі України у період дії воєнного стану луганчанин надав пакет документів, під час перевірки яких прикордонний наряд виявив ознаки їх підробки. Відомості про документи не значилися у відповідному реєстрі, до того ж, на момент їх виготовлення і видачі жінка перебувала за кордоном.

У ході перевірочних заходів прикордонники встановили, що вона тривалий час проживає у Швейцарії і приїхала в Україну, щоб забезпечити виїзд чоловіка.

Луганчанинові відмовили у пропуску через кордон. У його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

У ДПСУ додали, що відповідне повідомлення надіслано на адресу Національної поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.