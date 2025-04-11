Сервісний центр МВС повідомив, що робити власнику авто при втраті номерного знаку

Сервісний центр МВС зазначив, що виготовлення дублікатів номерних знаків не передбачено.

Фото: hsc.gov.ua

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Головний сервісний центр МВС повідомив, що при втраті номерного знаку треба звернутися до найближчого сервісного центру МВС.

«Якщо загубили номер (навіть один із комплекту) — діємо спокійно. Потрібно звернутись до сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу з видачею нових номерних знаків», - зазначили у відомстві.

Ціна послуги складає 1240 грн.

Там також наголосили, що виготовлення дублікатів не передбачено.

Після перереєстрації власник авто отримає нові номерні знаки та нове свідоцтво про реєстрацію.

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