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Поліцейський застосував силу до журналістки, яка фіксувала ймовірні порушення під час виборів — Верховний Суд скасував виправдувальний вирок і направив справу на новий апеляційний розгляд

20:30, 10 квітня 2025
У жовтні 2020 року в селі Гатне Київської області журналістка фіксувала ймовірні порушення під час виборів, а поліцейський застосував до неї силу та вирвав з її рук фотокамеру.
Поліцейський застосував силу до журналістки, яка фіксувала ймовірні порушення під час виборів — Верховний Суд скасував виправдувальний вирок і направив справу на новий апеляційний розгляд
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Верховний Суд скасував виправдувальний вирок і направив на новий апеляційний розгляд справу щодо перешкоджання професійній діяльності журналіста. Про це інформує ВС.

Так, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду у справі № 369/16037/21 (провадження № 51-54ккм25) розглянув касаційні скарги прокурора та представника потерпілої особи на вирок місцевого суду й ухвалу апеляційного суду в кримінальному провадженні за обвинуваченням поліцейського в перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів.

За результатами розгляду колегія суддів ККС ВС ухвалила касаційні скарги прокурора та представника потерпілої задовольнити частково, ухвалу Київського апеляційного суду від 15 жовтня 2024 року скасувати і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Згідно з обвинувальним актом у кримінальному провадженні органом досудового розслідування громадянин обвинувачувався в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності, незаконній забороні показу окремих осіб та іншому перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності, вчиненому службовою особою з використанням свого службового становища.

У жовтні 2020 року в с. Гатне Фастівського району Київської області журналістка фіксувала ймовірні порушення під час проведення виборів. Т. в. о. начальника Чабанівського відділення поліції Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області для припинення відеозйомки застосував до журналістки силу та вирвав з її рук фотокамеру.

Відповідно до рішень судів попередніх інстанцій поліцейського визнано невинуватим та виправдано у пред’явленому обвинуваченні у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 171 КК України.

Не погоджуючись із вказаними рішеннями, прокурор та представник потерпілої оскаржили їх у касаційному порядку.

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Верховний Суд Національна поліція поліція вибори журналістка журналіст Касаційний кримінальний суд ККС ВС

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