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Полицейский применил силу к журналистке, которая фиксировала вероятные нарушения на выборах — Верховный Суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое апелляционное рассмотрение

20:30, 10 апреля 2025
В октябре 2020 года в селе Гатное в Киевской области журналистка фиксировала вероятные нарушения во время выборов, а полицейский применил к ней силу и вырвал из ее рук фотокамеру.
Полицейский применил силу к журналистке, которая фиксировала вероятные нарушения на выборах — Верховный Суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое апелляционное рассмотрение
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Верховный Суд отменил оправдательный приговор и направил на новое апелляционное рассмотрение дело о препятствовании профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщает ВС.

Так, Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по делу № 369/16037/21 (производство № 51-54ккм25) рассмотрел кассационные жалобы прокурора и представителя потерпевшей стороны на приговор местного суда и определение апелляционного суда в уголовном производстве по обвинению полицейского в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

По результатам рассмотрения коллегия судей КУС ВС удовлетворила кассационные жалобы прокурора и представителя потерпевшей стороны частично, отменила определение Киевского апелляционного суда от 15 октября 2024 года и назначила новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Согласно обвинительному акту в уголовном производстве органом досудебного расследования гражданин обвинялся в умышленном препятствовании осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, незаконной запрете показа отдельных лиц и другом препятствовании осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения.

В октябре 2020 года в с. Гатное Фастовского района Киевской области журналистка фиксировала предполагаемые нарушения при проведении выборов. Временно исполняющий обязанности начальника Чабановского отделения полиции Киево-Святошинского отдела полиции ГУНП в Киевской области для прекращения видеосъемки применил силу к журналистке и вырвал из ее рук фотокамеру.

Согласно решениям судов предыдущих инстанций полицейский был признан невиновным и оправдан по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171 УК Украины.

Не согласившись с указанными решениями, прокурор и представитель потерпевшей стороны обжаловали их в кассационном порядке.

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