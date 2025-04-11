Сервисный центр МВД сообщил, что делать владельцу авто при потере номерного знака

Сервисный центр МВД отметил, что изготовление дубликатов номерных знаков не предусмотрено.

Фото: hsc.gov.ua

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Главный сервисный центр МВД сообщил, что при потере номерного знака необходимо обратиться в ближайший сервисный центр МВД.

«Если потеряли номер (даже один из комплекта) — действуем спокойно. Нужно обратиться в сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства с выдачей новых номерных знаков», — сообщили в ведомстве.

Стоимость услуги составляет 1240 грн.

Там также подчеркнули, что изготовление дубликатов не предусмотрено.

После перерегистрации владельцу авто будут выданы новые номерные знаки и новое свидетельство о регистрации.

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