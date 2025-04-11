На Закарпатье разоблачили мужчину, который пытался пересечь границу с поддельными документами

Луганчанину отказали в пропуске через границу.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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На пункте пропуска «Малые Селменцы» пограничники отказали в пересечении государственной границы жителю Луганской области, который предоставил на контроль, вероятно, поддельные документы. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Мужчина утверждал, что сопровождает жену с инвалидностью. В качестве основания для выезда за пределы Украины в период действия военного положения луганчанин предоставил пакет документов, при проверке которых пограничный наряд обнаружил признаки их подделки. Данные о документах не значились в соответствующем реестре, к тому же, на момент их изготовления и выдачи женщина находилась за границей.

В ходе проверочных мероприятий пограничники установили, что она долгое время проживает в Швейцарии и приехала в Украину, чтобы обеспечить выезд мужа.

Луганчанину отказали в пропуске через границу. В его действиях усматриваются признаки уголовного правонарушения по ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

В ГПСУ добавили, что соответствующее сообщение отправлено на адрес Национальной полиции.

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