Решение СНБО — скоро, — Зеленский анонсировал новые санкции

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые санкции. Он отметил, что указ будет скоро.
"Усиливаем давление на пропагандистов войны и оправдывающих Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте.
Готовится и еще одно решение СНБО по функционерам. Указ – скоро", - написал Зеленский в Телеграм.
Напомним, что Зеленский анонсировал санкции против пропагандистов и теневого флота РФ.
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