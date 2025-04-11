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Решение СНБО — скоро, — Зеленский анонсировал новые санкции

16:22, 11 апреля 2025
Усиливаем давление на пропагандистов войны и оправдывающих Россию, — отметил Владимир Зеленский.
Решение СНБО — скоро, — Зеленский анонсировал новые санкции
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Президент Владимир Зеленский анонсировал новые санкции. Он отметил, что указ будет скоро.

"Усиливаем давление на пропагандистов войны и оправдывающих Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы уже на сайте.

Готовится и еще одно решение СНБО по функционерам. Указ – скоро", - написал Зеленский в Телеграм.

Напомним, что Зеленский анонсировал санкции против пропагандистов и теневого флота РФ.

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Владимир Зеленский

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