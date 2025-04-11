Правительство расширило круг участников проекта «субсидия на аренду жилья»

Расширен перечень помещений, которые могут сдаваться в найм, частями жилых помещений, в том числе комнатами в квартирах или домах.

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Кабинет Министров внес изменения в ряд постановлений КМУ относительно предоставления субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения (части жилого помещения) и компенсации части налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство расширило круг участников экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения и компенсации части налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора путем предоставления права участия в нем владельцам жилых помещений независимо от формы собственности.

Также был расширен перечень помещений, которые могут сдаваться в найм, частями жилых помещений, в том числе комнатами в квартирах или домах.

Кроме того, усовершенствован механизм расчета обязательного платежа для нанимателя путем определения его как произведения среднемесячного совокупного дохода домохозяйства нанимателя и обязательного процента платежа, установленного на уровне базовой нормы платы за найм жилья в размере 20% при превышении уровня дохода на каждого человека из состава домохозяйства размера двух прожиточных минимумов.

Также предусмотрено назначение субсидии на найм жилья на шесть месяцев, а на следующий шестимесячный период – автоматическое продление выплаты (без обращения нанимателя) после проверки соответствующего права внутренне перемещенных лиц на предоставление им субсидий на найм жилья и др.

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