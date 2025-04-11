Суд призупинив рішення Київради про розширення повноважень Кличка, — начальник КМВА Ткаченко

Тимур Ткаченко повідомив, що рішення Київради про розширення Кличком своїх повноважень призупинено судом, суд вивчає його законність.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що подав позов до суду через рішення Київради про розширення повноважень мера столиці Віталія Кличка

"Рішення Київради про розширення Кличком своїх повноважень призупинено судом, суд вивчає його законність. Я особисто подав позов. Повідомляю про це прямо і прозоро. Буде не кулуарщина, як вони звикли. А буде Закон", - повідомив Ткаченко у соцмережі.

3 квітня Київська міська рада ухвалила проєкт рішення, яким реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська державна адміністрація, відбувалася лише за підписом міського голови.

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