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Трамп встановив дедлайн для Путіна щодо припинення вогню та очікує «хороші пропозиції»

20:17, 14 квітня 2025
Президент США встановив дедлайн для РФ щодо припинення вогню.
Трамп встановив дедлайн для Путіна щодо припинення вогню та очікує «хороші пропозиції»
Джерело фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що встановив дедлайн для Путіна щодо припинення вогню.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі у відповідь на запитання одного із репортерів.

Водночас Дональд Трамп не надав яких-небудь подробиць щодо цього.

«Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що в цьому плані ми добре справляємося. Думаю, дуже скоро у вас будуть дуже хороші пропозиції», – підсумував Трамп.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Дональд Трамп встановив жорсткі терміни для  Путіна для встановлення режиму припинення вогню в Україні.

Як вказують у медіа, Трамп дав Путіну час до кінця квітня, а якщо до кінця місяця не буде досягнуто припинення вогню в Україні, американський лідер може ввести додаткові антиросійські санкції або попросити Конгрес ухвалити новий закон про санкції.

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США Дональд Трамп війна

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