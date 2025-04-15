Окрема ухвала Верховного Суду: орган місцевого самоврядування зобов'язаний забезпечувати затвердження нормативної грошової оцінки земель

Верховний Суд виніс окрему ухвалу про обов’язок органу місцевого самоврядування затвердити нормативну грошову оцінку землі відповідного населеного пункту.

Джерело фото: zt.tax.gov.ua

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Товариство звернулося до адміністративного суду з позовом до Петрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, Головного управління Держгеокадастру в Київській області, третя особа — Головне управління ДПС у Київській області — з вимогою визнати протиправним та нечинним рішення Петрівської сільської ради від 8 липня 2021 року у частині пунктів 1 та 2, а також визнати недійсними та скасувати два витяги про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 26 жовтня 2023 року, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 24 квітня 2024 року, позовні вимоги задоволено. Петрівська сільська рада звернулася з касаційною скаргою, в якій просила скасувати ці рішення та ухвалити нове — про відмову у задоволенні позову.

Касаційна скарга обґрунтовувалася тим, що Рішення, на думку скаржника, не є регуляторним актом та не підлягало обов’язковому оприлюдненню.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд, вважаючи такі твердження необґрунтованими, залишив касаційну скаргу без задоволення, погодившись з висновками судів попередніх інстанцій.

Під час розгляду справи Верховний Суд постановив окрему ухвалу на підставі частин першої, четвертої та п’ятої статті 249 КАС України у зв’язку з виявленням порушень закону та умов, що сприяли таким порушенням, а саме — наявністю правового вакууму у сфері земельного регулювання.

Суд наголосив, що рішення Верховного Суду у справі №320/10212/22, ухваленим 26 березня 2024 року, також визнано нечинним Рішення Петрівської сільради в аналогічній частині. Таким чином, правові наслідки визнання цього рішення нечинним настали саме з цієї дати.

З огляду на це Верховний Суд дійшов висновку, що з 26 березня 2024 року у селі Лютіж відсутній чинний нормативно-правовий акт, який визначає нормативну грошову оцінку земель цього населеного пункту, що створює стан правової невизначеності.

Відсутність чинного рішення про НГО, за висновками Суду, може призвести до недонадходження коштів до місцевого бюджету, порушення принципів правової визначеності та стабільності оподаткування, ризиків судових спорів між землекористувачами та податковими органами, а також неможливості належного регулювання земельних відносин у громаді.

Верховний Суд нагадав, що згідно з частиною першою статті 13 Конституції України, земля є об’єктом права власності Українського народу, а органи місцевого самоврядування здійснюють права власника у межах, визначених Конституцією.

Суд послався на статті 206 та 201 Земельного кодексу, статтю 21 Закону «Про оренду землі», статті 13, 15, 18, 23 Закону «Про оцінку земель», а також пункт 271.2 статті 271 Податкового кодексу, які регламентують порядок здійснення нормативної грошової оцінки земель.

Крім того, Суд звернув увагу на те, що прийняття рішень про затвердження НГО належить до виключної компетенції місцевих рад згідно з пунктами 34, 34-1 статті 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Окрема ухвала є інструментом судового впливу на виявлені порушення законності, які встановлені під час судового розгляду. Вона спрямована на усунення причин, що сприяють повторенню подібних порушень у майбутньому.

У підсумку, Верховний Суд дійшов висновку про необхідність доведення до відома Петрівської сільської ради, що з 26 березня 2024 року у селі Лютіж відсутній чинний нормативно-правовий акт про нормативну грошову оцінку земель, та зобов’язав повідомити про вжиті заходи не пізніше ніж через три місяці.

Орган місцевого самоврядування несе обов’язок забезпечення безперервного нормативно-правового регулювання нормативної грошової оцінки земель. Визнання рішення про нормативну грошову оцінку нечинним у судовому порядку не звільняє цей орган від обов’язку невідкладно ініціювати нову процедуру її затвердження. У разі бездіяльності такого органу, що призводить до правового вакууму у сфері земельних відносин, суд має право постановити окрему ухвалу на підставі статті 249 КАС України з метою попередження негативних наслідків для бюджету громади, прав землекористувачів та стабільності оподаткування.

Цей висновок акцентує, що ухвалення рішення щодо нормативної грошової оцінки є не лише правом, а й невід’ємним обов’язком органу місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених Конституцією України, земельним законодавством і законами про місцеве самоврядування. Ігнорування цього обов’язку створює стан невизначеності та непередбачуваності в публічному управлінні земельними ресурсами.

Якщо внаслідок визнання акта нечинним виникає ситуація, за якої в територіальній громаді відсутній чинний нормативно-правовий акт про нормативну грошову оцінку, що є необхідною умовою для визначення земельного податку та орендної плати, суд має право постановити окрему ухвалу для усунення причин і умов порушення закону. Така ухвала є засобом реагування на виявлену правову невизначеність і покликана відновити баланс публічних інтересів у сфері земельних та податкових правовідносин.

Окрема ухвала суду в таких випадках слугує механізмом відновлення правової визначеності та реалізації конституційного принципу законності у діяльності органів публічної влади. Вона гарантує, що після скасування регуляторного акта не допускається збереження стану неврегульованості у сфері публічного адміністрування, що має безпосередній вплив на стабільність місцевих бюджетів та податкових зобов’язань суб’єктів господарювання.

Ухвала Верховного Суду від 10 березня 2025 року у справі № 320/10183/22 (адміністративне провадження № К/990/20687/24).

Автор: Наталя Мамченко

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