Ушел из жизни народный депутат Украины VII созыва Николай Жук

После продолжительной болезни скончался бывший народный депутат Украины Николай Жук.

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Умер народный депутат Украины VII созыва и бывший начальник Николаевского областного управления по делам молодежи и спорта Николай Жук. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и сотрудники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования в связи со смертью после продолжительной болезни народного депутата Украины VII созыва Николая Жука», — говорится в сообщении.

Николай Васильевич был депутатом Николаевского областного совета, а в Верховной Раде Украины возглавлял подкомитет по вопросам молодежной политики, семьи и детства Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

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