Пішов з життя народний депутат України VII скликання Микола Жук

Після тривалої хвороби помер колишній народний депутат України Микола Жук.

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Помер народний депутат України VII скликання та колишній начальник Миколаївського обласного управління у справах молоді та спорту Микола Жук. Про це повідомила пресслужба парламенту.

«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті після тривалої хвороби народного депутата України VII скликання Миколи Жука», - повідомили у парламенті.

Микола Васильович був депутатом Миколаївської обласної ради, у Верховній Раді України очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

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