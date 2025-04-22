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ШІ позначає свої тексти – ChatGPT додає приховані символи

20:39, 22 квітня 2025
GPT-o3 та o4 mini автоматично додають спеціальні пробіли у текст.
ШІ позначає свої тексти – ChatGPT додає приховані символи
Фото: Mezha.Media
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Команда освітньої платформи Rumi виявила, що нові мовні моделі від OpenAI — GPT-o3 та GPT-o4 mini — можуть автоматично додавати до згенерованого тексту спеціальні символи, які візуально не відрізняються від звичайних пробілів, але мають інший Unicode-код. Про це йдеться у публікації Rumi.

За спостереженнями дослідників, ці так звані «позначки» з’являються лише у довгих відповідях, зокрема коли модель просять написати повноцінний есе. Найчастіше йдеться про символ Narrow No-Break Space (NNBSP, U+202F) — пробіл, який не видно, але який має відмінний цифровий код і може бути використаний для виявлення тексту, створеного ШІ.

Такої практики не виявили у старіших версіях, зокрема в GPT-4o. Схема розміщення символів виглядає системною, а не випадковою, що дозволяє припустити навмисну реалізацію функції. Утім, маркери легко прибрати — достатньо скористатися функцією «Знайти і замінити» у текстовому редакторі, замінивши спеціальні символи на звичайні пробіли.

Позначки зберігаються при копіюванні тексту в редактори на кшталт Google Docs, тож їх теоретично можуть виявити викладачі чи роботодавці, якщо текст був повністю згенерований у ChatGPT.

У Rumi вважають, що така «водяна мітка» навряд чи стане надійним способом перевірки авторства в довгостроковій перспективі. Натомість вони закликають до процес-орієнтованого підходу в освіті: заохочувати студентів фіксувати хід роботи над завданням, зберігати чернетки, демонструвати розвиток ідей і свідоме використання ШІ-інструментів. Такий підхід, на думку команди, краще сприятиме академічній доброчесності та формуванню ШІ-грамотності.

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ChatGPT технології ШІ

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