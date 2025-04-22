На будівництві Подільського мосту у Києві розікрали щонайменше 153 млн грн — СБУ

У СБУ повідомили, що до організації «схеми» причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що знаходиться у вертикалі КМДА.

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Служба безпеки України повідомила, що разом з Бюро економічної безпеки задокументували нові факти розкрадань з бюджету міста Києва. Фігуранти справи привласнили щонайменше 153 млн грн, які призначалися на будівництво Подільського мосту через річку Дніпро.

У СБУ зазначили, що до організації «схеми» причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що знаходиться у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману «різницю» розподілили між учасниками оборудки.

Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів «переплатили» за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу.

Щоб реалізувати «схему», її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток.

«Для порівняння, як свідчать матеріали провадження, середня вартість сітки на ринку становила 110 американських доларів, а фігуранти придбали її по 610 доларів за одиницю», - зазначили у СБУ.

Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину.

Наразі колишньому та діючому керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику – вже ексдиректору підрядної компанії – повідомлено про підозру.

Наразі триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що судитимуть генерального підрядника за завищення витрат на 24 млн гривень при будівництві Подільського мосту.

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