Практика судів
  1. В Україні

На будівництві Подільського мосту у Києві розікрали щонайменше 153 млн грн — СБУ

13:24, 22 квітня 2025
У СБУ повідомили, що до організації «схеми» причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що знаходиться у вертикалі КМДА.
На будівництві Подільського мосту у Києві розікрали щонайменше 153 млн грн — СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України повідомила, що разом з Бюро економічної безпеки задокументували нові факти розкрадань з бюджету міста Києва. Фігуранти справи привласнили щонайменше 153 млн грн, які призначалися на будівництво Подільського мосту через річку Дніпро.

У СБУ зазначили, що до організації «схеми» причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що знаходиться у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману «різницю» розподілили між учасниками оборудки.

Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів «переплатили» за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу.

Щоб реалізувати «схему», її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток.

«Для порівняння, як свідчать матеріали провадження, середня вартість сітки на ринку становила 110 американських доларів, а фігуранти придбали її по 610 доларів за одиницю», - зазначили у СБУ.

Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину.

Наразі колишньому та діючому керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику – вже ексдиректору підрядної компанії – повідомлено про підозру.

Наразі триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що судитимуть генерального підрядника за завищення витрат на 24 млн гривень при будівництві Подільського мосту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

СБУ Київ бюро економічної безпеки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Втрату особового складу і тимчасову втрату окремих територій держави депутати пропонують не вважати злочином за певних умов

Народні депутати внесли законопроект, за яким за сукупності умов не будуть вважатися злочином дії військового командування, що призвели до втрати особового складу, військового майна чи тимчасової втрати окремих територій держави.

Вплив суддівського стресу на правосуддя недооцінили — чому добробут суддів та надмірне навантаження можуть стати наступною темою висновку КРЄС

Надмірне навантаження на суддів – це замкнене коло, яке призводить до постійного стресу, помилок, втрати емпатії та професійного вигорання, гонитви за кількісними показниками, погіршення якості розгляду справ і – як наслідок – до втрати довіри: КРЄС може підготувати висновок щодо зв’язку між добробутом суддів та їх доброчесністю.

«Солдат мав проблеми із психічним здоров’ям», — суд виправдав командира роти за втечу 14 військовослужбовців

Мобілізований, який у підсумку опинився у психоневрологічній лікарні, вдало пройшов ВЛК, але витримав на полігоні лише дві доби.

Депутати пропонують обмежити розмір судового збору при зверненні громадян до Верховного Суду сумою у 30280 грн

Народні депутати пропонують обмежити розмір судового збору для громадян при поданні апеляційних та касаційних скарг задля справедливого балансу між наповненням бюджету для фінансування діяльності судової системи та реалізацією права на доступ до правосуддя.

«Ви не впоралися з легким завданням» – у ВККС відповіли на претензії кандидатів в апеляційні суди

В Комісії закликали кандидатів, які незадоволені отриманим результатом, оприлюднити свої практичні завдання, щоб «усі все побачили».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду