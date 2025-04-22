На строительстве Подольского моста в Киеве разворовали по меньшей мере 153 млн грн — СБУ

В СБУ сообщили, что к организации «схемы» причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, подчиненных КГГА.

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Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Бюро экономической безопасности задокументировала новые факты хищений из бюджета города Киева. Фигуранты дела присвоили как минимум 153 млн грн, предназначенных на строительство Подольского моста через реку Днепр.

В СБУ отметили, что к организации «схемы» причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, входящих в структуру Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно материалам дела, еще до начала полномасштабной войны они искусственно завысили стоимость строительных материалов при возведении моста, а полученную «разницу» распределили между участниками махинации.

Для этого в течение 2018–2019 годов фигуранты почти в 6 раз «переплатили» за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода.

С целью реализации «схемы» организаторы заключили договор с аффилированной строительной компанией в Киеве. Затем подрядчики приобрели у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8 800 технологических сеток.

«Для сравнения, как свидетельствуют материалы производства, средняя стоимость сетки на рынке составила 110 долларов США, а фигуранты приобрели ее по 610 долларов за единицу», - отметили в СБУ.

Во время следственных действий были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и документы с доказательствами совершенного преступления.

В настоящее время действующему и бывшему руководителям коммунального предприятия КГГА, а также их сообщнику — бывшему директору подрядной компании — вручены подозрения.

Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств КГГА. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что будут судить генерального подрядчика за завышение расходов на 24 млн гривен при строительстве Подольского моста.

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