Практика судов
  1. В Украине

На строительстве Подольского моста в Киеве разворовали по меньшей мере 153 млн грн — СБУ

13:24, 22 апреля 2025
В СБУ сообщили, что к организации «схемы» причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, подчиненных КГГА.
На строительстве Подольского моста в Киеве разворовали по меньшей мере 153 млн грн — СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Бюро экономической безопасности задокументировала новые факты хищений из бюджета города Киева. Фигуранты дела присвоили как минимум 153 млн грн, предназначенных на строительство Подольского моста через реку Днепр.

В СБУ отметили, что к организации «схемы» причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, входящих в структуру Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно материалам дела, еще до начала полномасштабной войны они искусственно завысили стоимость строительных материалов при возведении моста, а полученную «разницу» распределили между участниками махинации.

Для этого в течение 2018–2019 годов фигуранты почти в 6 раз «переплатили» за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода.

С целью реализации «схемы» организаторы заключили договор с аффилированной строительной компанией в Киеве. Затем подрядчики приобрели у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8 800 технологических сеток.

«Для сравнения, как свидетельствуют материалы производства, средняя стоимость сетки на рынке составила 110 долларов США, а фигуранты приобрели ее по 610 долларов за единицу», - отметили в СБУ.

Во время следственных действий были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и документы с доказательствами совершенного преступления.

В настоящее время действующему и бывшему руководителям коммунального предприятия КГГА, а также их сообщнику — бывшему директору подрядной компании — вручены подозрения.

Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств КГГА. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что будут судить генерального подрядчика за завышение расходов на 24 млн гривен при строительстве Подольского моста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Киев бюро экономической безопасности

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Потерю личного состава и временную утрату отдельных территорий государства депутаты предлагают не считать преступлением при определенных условиях

Народные депутаты внесли законопроект, согласно которому при совокупности условий не будут считаться преступлением действия военного командования, приведшие к потере личного состава, военного имущества или временной утрате отдельных территорий государства

Влияние судейского стресса на правосудие недооценили — почему благополучие судей и чрезмерная нагрузка могут стать следующей темой заключения КСЭС

Чрезмерная нагрузка на судей – это замкнутый круг, который приводит к постоянному стрессу, ошибкам, потере эмпатии и профессиональному выгоранию, погоне за количественными показателями, ухудшению качества рассмотрения дел и – как следствие – к потере доверия: КСЭС может подготовить заключение о связи между благополучием судей и их добросовестностью.

«Солдат имел проблемы с психическим здоровьем», — суд оправдал командира роты за бегство 14 военнослужащих

Мобилизованный, который в итоге оказался в психоневрологической больнице, удачно прошел ВЛК, но выдержал на полигоне лишь двое суток.

Депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора при обращении граждан в Верховный Суд суммой 30280 грн

Народные депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора для граждан при подаче апелляционных и кассационных жалоб, чтобы обеспечить справедливый баланс между наполнением бюджета для финансирования судебной системы и реализацией права на доступ к правосудию.

«Вы не справились с легкой задачей» – в ВККС ответили на претензии кандидатов в апелляционные суды

В Комиссии призвали кандидатов, недовольных полученным результатом, опубликовать свои практические задания, чтобы «все и все увидели».

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду