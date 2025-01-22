Будут судить генерального подрядчика за завышение расходов на 24 млн гривен при строительстве Подольского моста

Руководителя генподрядчика, ответственного за строительство Подольского моста, будут судить за завышение расходов на технику.

Фото: kyiv_pro_office

В Киеве будут судить руководителя генподрядной организации, которая осуществляла строительство Подольского моста, за завышение расходов на аренду техники на сумму более 24 миллионов гривен. В частности, речь идет об аренде кранов, насосов и буровых установок во время строительства мостового перехода через реку Днепр.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, Подольской окружной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении руководителя генподрядной организации по факту завышения расходов (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствие установило, что в апреле 2017 года между КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и генподрядчиком был заключен договор на строительство Подольского мостового перехода. В июне 2023 года, после выполнения работ, были подписаны акты приемки выполненных строительных работ, в которых указаны расходы на аренду специальной техники.

Согласно выводам строительно-технической экспертизы, расходы на аренду техники были завышены на сумму более 24 миллионов гривен. Прокуратура подала иск в суд для возмещения нанесенного ущерба.

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