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Будут судить генерального подрядчика за завышение расходов на 24 млн гривен при строительстве Подольского моста

18:22, 22 января 2025
Руководителя генподрядчика, ответственного за строительство Подольского моста, будут судить за завышение расходов на технику.
Будут судить генерального подрядчика за завышение расходов на 24 млн гривен при строительстве Подольского моста
Фото: kyiv_pro_office
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В Киеве будут судить руководителя генподрядной организации, которая осуществляла строительство Подольского моста, за завышение расходов на аренду техники на сумму более 24 миллионов гривен. В частности, речь идет об аренде кранов, насосов и буровых установок во время строительства мостового перехода через реку Днепр.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, Подольской окружной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении руководителя генподрядной организации по факту завышения расходов (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствие установило, что в апреле 2017 года между КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и генподрядчиком был заключен договор на строительство Подольского мостового перехода. В июне 2023 года, после выполнения работ, были подписаны акты приемки выполненных строительных работ, в которых указаны расходы на аренду специальной техники.

Согласно выводам строительно-технической экспертизы, расходы на аренду техники были завышены на сумму более 24 миллионов гривен. Прокуратура подала иск в суд для возмещения нанесенного ущерба.

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прокуратура Киев Подольский район

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