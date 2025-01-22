Судитимуть генерального підрядника за завищення витрат на 24 млн гривень при будівництві Подільського мосту

Керівника генпідрядника, відповідального за будівництво Подільського мосту, судитимуть за завищення витрат на техніку.

Фото: kyiv_pro_office

У Києві судитимуть керівника генпідрядної організації, яка здійснювала будівництво Подільського мосту, за завищення витрат на оренду техніки на суму понад 24 мільйони гривень. Зокрема, йдеться про оренду кранів, насосів і бурових установок під час будівництва мостового переходу через річку Дніпро.

Як повідомила Київська міська прокуратура, Подільською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника генпідрядної організації за фактом завищення витрат (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що у квітні 2017 року між КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та генпідрядником був укладений договір на будівництво Подільського мостового переходу. У червні 2023 року, після виконання робіт, були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, в яких вказано витрати на оренду спеціальної техніки.

Згідно з висновками будівельно-технічної експертизи, витрати на оренду техніки були завищені на суму понад 24 мільйони гривень. Прокуратура подала позов до суду для відшкодування завданих збитків.

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