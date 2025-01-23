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Додаткова винагорода військовослужбовцям: хто отримає 15 тис грн, а хто — 100 тис грн

10:14, 23 січня 2025
Військовослужбовці можуть отримувати різноманітні надбавки, доплати та винагороди постійного характеру.
Додаткова винагорода військовослужбовцям: хто отримає 15 тис грн, а хто — 100 тис грн
Фото: facebook.com/khoblvk
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Харківський ОТЦК та СП нагадав, що військовослужбовці з першого дня служби отримують грошове забезпечення за виконання ними військових обов’язків.

Основні виплати: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років.

Додаткові виплати: підвищення посадового окладу, різноманітні надбавки, доплати та винагороди постійного характеру, премія.

Одноразові виплати: винагороди та допомоги, які надаються за певних обставин.

Мінімальний розмір грошового забезпечення становить 20 100 гривень. Його розмір залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.

Додаткова винагорода

На період дії воєнного стану додаткова винагорода виплачується у таких розмірах:

100 000 гривень на місяць.

Така виплата додаткової винагороди здійснюється військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, зокрема на тимчасово окупованій рф території.

Також така виплата зберігається для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після отримання поранень, травм, контузій пов’язаних із захистом Батьківщини.

 50 000 гривень виплачується тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.

При цьому це можливо поза районами ведення бойових дій, якщо такий пункт здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань підрозділу першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно.

Перелік таких органів військового управління затверджується Головнокомандувачем Збройних Сил України або начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

 30 000 гривень - на період дії воєнного стану ця винагорода виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами.

Це стосується:

 - військовослужбовців, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил);

- з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;

- зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

 Додаткова винагорода у розмірі 30 000 гривень виплачується в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань.

70 000 - це додаткова виплата для тих, хто перебуває на передовій.

70 тис виплачуються за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань. Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань.

 Від 15 000 до 30 000 гривень виплачують інструкторам у навчальних військових частинах з урахуванням їх рівня підготовки (кваліфікації) пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць відповідно до переліку посад керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), затвердженого керівниками відповідних міністерств та державних органів.

Розмір додаткової винагороди за категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах)

Посади осіб офіцерського складу

Керівний склад отримує 25 000 гривень.

Інструкторсько-викладацький склад:

 - особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) циклових комісій (циклів, відділень, груп підготовки) (за типом кафедри у вищих військових навчальних закладах) отримують 25 000 гривень;

 - особи, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу (тимчасово виконують обов’язки за посадами) навчальних підрозділів (навчальний взвод, навчальна рота (батарея), відділ, відділення, навчальний курс, школа); особи, які обіймають посади начальників (заступників) або керівників (заступників) циклових комісій (груп підготовки) отримують 30 000 гривень.

Посади осіб сержантського складу

Керівний склад отримує 25 000 гривень

Інструкторський склад:

 - особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу отримують 15 000 гривень;

 - особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають базовий рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і базовий рівень підготовки інструкторського складу отримують 20 000 гривень;

 - особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають середній рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і підвищений рівень підготовки інструкторського складу отримують 25 000 гривень;

 - особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу та мають підвищений рівень підготовки сержантського (старшинського) складу і академічний рівень підготовки інструкторів отримують 30 000 гривень.

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