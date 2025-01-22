Молдова відмовилася від участі у Євробаченні

Організатори заявили, що національний відбір виявив певні проблеми, зокрема зниження суспільного інтересу та загальної якості пісень та виступів.

Молдова заявила, що цього року не братиме участі у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення». Як пише NewsMaker, про це повідомили організатори національного відбору.

«Рішення було непростим, але необхідним у нинішньому контексті. Національний відбір цього року виявив певні проблеми, зокрема зниження суспільного інтересу та загальної якості пісень та виступів», — заявив директор телеканалу Moldova 1 Корнеліу Дурнеску.

Він також оголосив, що компанія Teleradio-Moldova (TRM) має намір переглянути критерії та методологію національного відбору на Євробачення.

Внесок за участь у конкурсі цього року становив €21 486. Дурнеску заявив, що TRM перенаправить кошти на інші проекти.

В Україні ж десятку фіналістів Нацвідбору 2025 року завдяки глядацькому голосуванню закрила співачка FIЇNKA. Вона набрала найбільше голосів серед користувачів у застосунку Дія — 30,40%. Загалом у голосуванні взяли участь понад 262 тисячі українців.

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