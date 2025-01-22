Подання рукописної нечитабельної апеляційної скарги, на звороті якої містяться інші тексти, не є підставою для її повернення – Верховний Суд

Апеляційний суд, повертаючи скаргу, вказав, що вона виконана рукописним нечитабельним текстом на папері, що на звороті містить складський документ на купівлю товару та фотокопію витягу з договору оренди, що слід розцінювати як прояв неповаги до суду – що вирішив Верховний Суд.

Подання апеляційної скарги, виконаної рукописним нечитабельним текстом на папері, що на звороті містить поліграфічні тексти, які не стосуються судочинства, не є підставою для її повернення судом. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 16 жовтня 2024 року по справі №456/769/22.

Обставини справи

Місцевий суд відмовив у задоволенні заяви особи про виправлення описки в ухвалі суду. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу у зв'язку з тим, що подана скарга виконана рукописним нечитабельним текстом на папері, який на звороті містить тексти, що не стосуються судочинства.

Як вказав апеляційний суд, на звороті скарги був складський документ на купівлю товару та фотокопію витягу з цивільно-правового договору оренди, що слід розцінювати як прояв неповаги до суду та зловживання права доступу до правосуддя.

У касаційній скарзі скаржник стверджує, що КПК не містить обмежень щодо можливості подання апеляційної скарги, написаної рукописним текстом, а також не передбачає такої підстави для повернення апеляційної скарги як незрозумілість почерку.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Так, ККС ВС встановив, що суддя апеляційного суду, пославшись на положення Закону «Про судоустрій і статус суддів», Конституції України щодо неповаги до суду та загальні засади здійснення кримінального провадження, визначені КПК, в частині поваги до людської гідності, дійшов висновку, що зазначене вище розцінюється як прояв неповаги до суду та зловживання правом доступу до правосуддя, тому повернув апеляційну скаргу.

ККС ВС зауважив, що вказані висновки апеляційного суду не ґрунтуються на вимогах закону, оскільки судом не було встановлено жодної з обставин, передбачених ч. 3 ст. 399 КПК, які можуть бути підставою для повернення апеляційної скарги.

Як зазначив ККС, КПК не містить обмежень щодо можливості подання касаційної скарги, виконаної рукописним текстом, а також щодо можливості подання скарги на папері, який на звороті містить інший текст, за умови, що це не перешкоджає можливості прочитати текст самої касаційної скарги.

Автор: Наталя Мамченко

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