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Подача рукописной нечитаемой апелляционной жалобы, на обороте которой содержатся другие тексты, не является основанием для ее возвращения – Верховный Суд

14:42, 22 января 2025
Апелляционный суд, возвращая жалобу, указал, что она выполнена рукописным нечитаемым текстом на бумаге, содержащей складской документ на покупку товара и фотокопию выписки из договора аренды, что следует расценивать как проявление неуважения к суду – что решил Верховный Суд.
Подача рукописной нечитаемой апелляционной жалобы, на обороте которой содержатся другие тексты, не является основанием для ее возвращения – Верховный Суд
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Подача апелляционной жалобы, исполненной рукописным нечитаемым текстом на бумаге, которая на обороте содержит полиграфические тексты, не относящиеся к судопроизводству, не является основанием для ее возвращения судом. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 16 октября 2024 года по делу №456/769/22.

Обстоятельства дела

Местный суд отказал в удовлетворении заявления лица об исправлении описки в определении суда. Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу в связи с тем, что поданная жалоба исполнена рукописным нечитаемым текстом на бумаге, который на обороте содержит тексты, не относящиеся к судопроизводству.

Как указал апелляционный суд, на обороте жалобы находился складской документ на покупку товара и фотокопию выписки из гражданско-правового договора аренды, что следует расценивать как проявление неуважения к суду и злоупотребления правом доступа к правосудию.

В кассационной жалобе жалобщик утверждает, что УПК не содержит ограничений возможности подачи апелляционной жалобы, написанной рукописным текстом, а также не предусматривает такого основания для возвращения апелляционной жалобы как непонятность почерка.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Так, КУС ВС установил, что судья апелляционного суда, сославшись на положения Закона «О судоустройстве и статусе судей», Конституции Украины относительно неуважения к суду и общих принципах осуществления уголовного производства, определенных УПК, в части уважения к человеческому достоинству, пришел к выводу, что указанное выше расценивается как проявление неуважения к суду и злоупотребление правом доступа к правосудию, поэтому вернул апелляционную жалобу.

КУС ВС отметил, что указанные выводы апелляционного суда не основываются на требованиях закона, поскольку судом не было установлено ни одно из обстоятельств, предусмотренных ч. 3 ст. 399 УПК, которые могут служить основанием для возвращения апелляционной жалобы.

Как отметил КУС, УПК не содержит ограничений относительно возможности подачи кассационной жалобы, выполненной рукописным текстом, а также возможности подачи жалобы на бумаге, которая на обороте содержит другой текст, при условии, что это не препятствует возможности прочитать текст самой кассационной жалобы.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд апелляция судебная практика

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Подача рукописной нечитаемой апелляционной жалобы, на обороте которой содержатся другие тексты, не является основанием для ее возвращения – Верховный Суд

Апелляционный суд, возвращая жалобу, указал, что она выполнена рукописным нечитаемым текстом на бумаге, содержащей складской документ на покупку товара и фотокопию выписки из договора аренды, что следует расценивать как проявление неуважения к суду – что решил Верховный Суд.

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