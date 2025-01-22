Е-Консул и курьерская доставка паспортов – Украина упрощает консульские услуги за рубежом

МИД анонсировало расширение цифровых консульских услуг для украинцев за рубежом в 2025 году.

Фото: Navi Migrant

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о планах масштабного расширения цифровых консульских услуг для украинцев за рубежом в 2025 году. По словам министра, для укрепления национального единства будет значительно упрощен доступ к консульским услугам благодаря внедрению системы е-Консул. Об этом сообщили в ведомстве.

Одним из главных нововведений станет запуск автоматизированных нотариальных услуг во всех украинских дипломатических учреждениях.

«Это означает, что в е-Консул можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости - добавить информацию, и во время визита к консулу вас будет ждать готовый к подписанию документ. Экономия времени и усилий», - отметил министр.

Также в 2025 году в системе е-Консул планируется запуск новых цифровых сервисов, которые сделают процесс получения консульских услуг проще и доступнее. Опыт использования этой системы должен быть похожим на популярную платформу «Дія» в Украине.

В феврале будет введена курьерская доставка загранпаспортов через «Новую Почту», что позволит избежать двукратного посещения дипломатических учреждений для получения документа.

«Больше не нужно будет посещать дипучреждение дважды, искать свободный слот в е-Черге и тратить время и средства на повторный визит для получения готового паспорта. Заполнили необходимые данные заранее на портале «Дія», один раз прибыли лично для сдачи биометрики, а после оформления получили готовый паспорт по почте», - подчеркнул министр.

Министр также анонсировал запуск услуг по выдаче водительских удостоверений за рубежом, а до конца 2025 года должна быть введена комплексная услуга по регистрации рождения детей и оформлению налогового номера и ID-карты для иностранных украинцев.

«Соборность - это не только о лозунгах. Это и о ежедневной заботе государства о своих гражданах за рубежом. О сохранении единства и уважения», - подытожил Андрей Сибига.

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