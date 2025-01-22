Куда физлицо должно подавать декларацию об имущественном положении

Физлицо подает налоговую декларацию об имущественном положении и доходах за отчетный налоговый период в контролирующий орган по своему налоговому адресу, но есть нюансы.

Налоговая служба в Житомирской области объясняет, куда подается налоговая декларация об имущественном положении и доходах.

Отмечается, что налоговую декларацию следует подавать:

по своему налоговому адресу (это место жительства физлица, по которому его берут на учет в качестве налогоплательщика в контролирующем органе);

по месту регистрации согласно паспортным данным (в случае если налогоплательщик проживает не по месту регистрации);

по предварительному налоговому адресу (в случае если физлицо сняли с регистрации по одному адресу, но не зарегистрировали по другому).

Физлица - налогоплательщики обязаны информировать контролирующие органы об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку в течение месяца со дня, когда возникли такие изменения. Для этого подают заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков по форме №5ДР (далее – заявление №5ДР).

Если налогоплательщик – внутренне перемещенное лицо подал в контролирующий орган по месту фактического проживания/нахождения Заявление №5ДР и предъявил при этом справку о взятии на учет ВПЛ, он представляет декларацию в этот контролирующий орган.

Если же такие действия он не совершил, то декларацию следует подать по адресу (местонаханию) контролирующего органа, который переместили с временно оккупированной территории.

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