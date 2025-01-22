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Куди фізособа має подавати декларацію про майновий стан

21:22, 22 січня 2025
Фізособа подає податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний податковий період до контролюючого органу за своєю податковою адресою, але є нюанси.
Куди фізособа має подавати декларацію про майновий стан
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Податкова служба у Житомирській області пояснює, куди подається податкова декларація про майновий стан і доходи.

Зазначається, що податкову декларацію слід подавати:

  • за своєю податковою адресою (це місце проживання фізособи, за яким її беруть на облік як платника податків у контролюючому органі);
  • за місцем реєстрації згідно з паспортними даними (у разі якщо платник податку проживає не за місцем реєстрації);
  • за попередньою податковою адресою (у разі якщо фізособу зняли з реєстрації за однією адресою, але не зареєстрували за іншою).

Фізособи - платники податків зобов’язані інформувати контролюючі органи про зміну даних, які вносять до облікової картки упродовж місяця з дня, коли виникли такі зміни. Для цього подають заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою №5ДР (далі – заява №5ДР).

Якщо платник податків – внутрішньо переміщена особа подав до контролюючого органу за місцем фактичного проживання / перебування Заяву №5ДР та пред’явив при цьому довідку про взяття на облік ВПО, він подає декларацію до цього контролюючого органу.

Якщо ж такі дії він не здійснив, то декларацію треба подати за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який перемістили з тимчасово окупованої території.

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