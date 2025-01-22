Куди фізособа має подавати декларацію про майновий стан

Податкова служба у Житомирській області пояснює, куди подається податкова декларація про майновий стан і доходи.
Зазначається, що податкову декларацію слід подавати:
Фізособи - платники податків зобов’язані інформувати контролюючі органи про зміну даних, які вносять до облікової картки упродовж місяця з дня, коли виникли такі зміни. Для цього подають заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою №5ДР (далі – заява №5ДР).
Якщо платник податків – внутрішньо переміщена особа подав до контролюючого органу за місцем фактичного проживання / перебування Заяву №5ДР та пред’явив при цьому довідку про взяття на облік ВПО, він подає декларацію до цього контролюючого органу.
Якщо ж такі дії він не здійснив, то декларацію треба подати за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який перемістили з тимчасово окупованої території.