Уряд вніс законопроект щодо запровадження ринкового нагляду за продукцією, що продається через інтернет

Законопроект запроваджує ринковий нагляд за продукцією, що реалізується через інтернет чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі.

Кабмін зареєстрував 20 січня у Верховній Раді законопроект 12426 щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу.

Законопроектом пропонується імплементувати норми Регламенту ЄС № 305/2011 1020 в національне законодавство про державний ринковий нагляд, зокрема щодо:

запровадження ринкового нагляду за продукцією, що реалізується через інтернет чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі. При цьому чітко регламентовано порядок проведення перевірок характеристик продукції, що надається на ринку через торгівлю онлайн чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі;

розширення переліку осіб, на яких поширюється державний ринковий нагляд, а саме: надавач послуг з виконання замовлень (надавач послуг фулфілменту), надавач послуг інформаційного суспільства;

визначення певних завдань суб’єктів господарювання стосовно окремих видів продукції, на яку поширюється дія певних технічних регламентів на основі переліку, що міститься у Регламенті 1020;

визначення повноважень органів ринкового нагляду у разі виявлення ними порушень, що можуть мати наслідком серйозну та непоправну шкоду для кінцевого користувача через невідповідність продукції, що реалізується через інтернет чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі;

надання можливості об’єднанням суб’єктів господарювання або споживачів укладати угоди про здійснення спільної діяльності з органами ринкового нагляду;

запровадження можливості відбору на безоплатній основі зразків продукції, щодо яких передбачено проведення експертизи (випробування) методами неруйнівного контролю з поверненням таких зразків власнику, якщо не було виявлено невідповідності;

удосконалення процедур здійснення контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, механізмів взаємодії між митними органами та органами ринкового нагляду.

Крім того, пропонується внести зміни до законів:

про надання будівельної продукції на ринку;

про регулювання містобудівної діяльності;

про технічні регламенти та оцінку відповідності з метою удосконалення практичного застосування окремих його положень, зокрема уточнення термінології, встановлення положень щодо офіційного опублікування текстів технічних регламентів, уточнення вимог до призначених органів з оцінки відповідності;

про загальну безпечність нехарчової продукції з метою уточнення дій суб’єкта господарювання у разі несплати ним штрафу в зазначений строк і виправлення технічних помилок;

про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій щодо виключення з повноважень НКЕК виконання функцій органу державного ринкового нагляду у сфері обігу радіообладнання відповідно до Закону «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» з одночасним включенням до повноважень НКЕК забезпечення взаємодії з органами ринкового нагляду, митними органами з метою припинення порушень законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції.

Як пояснює уряду, у зв’язку з проблемами глобалізації ринку перед ЄС постало питання посилення регуляторних заходів для забезпечення безпеки споживачів.

Наразі спостерігається неврегульованість питання безпечності продукції, що реалізується через інтернет-магазини чи інші способи дистанційної торгівлі, відсутність дієвих механізмів захисту споживачів та суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції під час онлайн продажів.

За результатами аналізу звернень споживачів про порушення їх прав при купівлі продукції через інтернет-магазини існують випадки наявності недостовірної інформації про продукцію, її споживчі властивості, зустрічаються випадки відсутності відомостей про суб’єкта господарювання, достатні для його ідентифікації. Така інтернет-торгівля призводить до реалізації продукції, що може становити потенційні ризики для здоров’я і безпеки кінцевих користувачів, загрозу чесній та добросовісній конкуренції, ставити під загрозу суспільні інтереси та підтримувати інші види незаконної діяльності.

Тому необхідно забезпечити, щоб ринковий нагляд було організовано з однаковою дієвістю як для продукції, що надається на ринку офлайн, так і для продукції, що надається онлайн.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.