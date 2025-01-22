Правительство внесло законопроект о внедрении рыночного надзора за продукцией, продаваемой через интернет

Законопроект вводит рыночный надзор за продукцией, реализуемой через интернет или с помощью других способов дистанционной торговли.

Кабмин зарегистрировал 20 января в Верховной Раде законопроект 12426 по усовершенствованию государственного рыночного надзора и системы технического регулирования в соответствии с требованиями Европейского Союза.

Законопроектом предлагается имплементировать нормы Регламента ЕС № 305/2011 1020 в национальное законодательство о государственном рыночном надзоре, в частности:

внедрение рыночного надзора за продукцией, реализуемой через интернет или с помощью других способов дистанционной торговли. При этом четко регламентирован порядок проведения проверок характеристик продукции, предоставляемой на рынке через онлайн торговлю или с помощью других способов дистанционной торговли;

расширение перечня лиц, на которых распространяется государственный рыночный надзор, а именно: поставщик услуг по выполнению заказов (поставщик услуг фулфилмента), поставщик услуг информационного общества;

определение определенных задач хозяйствующих субъектов в отношении отдельных видов продукции, на которую распространяется действие определенных технических регламентов на основе перечня, содержащегося в Регламенте 1020;

определение полномочий органов рыночного надзора в случае выявления ими нарушений, которые могут повлечь за собой серьезный и непоправимый ущерб для конечного пользователя из-за несоответствия продукции, реализуемой через интернет или с помощью других способов дистанционной торговли;

предоставление возможности объединениям субъектов хозяйствования или потребителей заключать соглашения об осуществлении совместной деятельности с органами рыночного надзора;

введение возможности отбора на безвозмездной основе образцов продукции, относительно которых предусмотрено проведение экспертизы (испытания) методами неразрушающего контроля с возвратом таких образцов владельцу, если не было обнаружено несоответствия;

усовершенствование процедур осуществления контроля непродовольственной продукции при ее ввозе на таможенную территорию Украины, механизмов взаимодействия между таможенными органами и органами рыночного надзора.

Кроме того, предлагается внести изменения в законы:

о предоставлении строительной продукции на рынке;

о регулировании градостроительной деятельности;

о технических регламентах и ​​оценке соответствия с целью усовершенствования практического применения отдельных его положений, в частности, уточнения терминологии, установления положений относительно официального опубликования текстов технических регламентов, уточнения требований к назначенным органам по оценке соответствия;

об общей безопасности непродовольственной продукции с целью уточнения действий предприятия в случае неуплаты им штрафа в указанный срок и исправления технических ошибок;

о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций по исключению из полномочий НКЭК выполнения функций органа государственного рыночного надзора в сфере обращения радиооборудования в соответствии с Законом «О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции» с одновременным включением в полномочия НКЭК органами рыночного надзора, таможенными органами с целью пресечение нарушений законодательства о рыночном надзоре и общей безопасности продукции.

Как поясняет правительству, в связи с проблемами глобализации рынка перед ЕС встал вопрос усиления регуляторных мер по обеспечению безопасности потребителей.

В настоящее время наблюдается неурегулированность вопроса безопасности продукции, реализуемой через интернет-магазины или другие способы дистанционной торговли, отсутствие действенных механизмов защиты потребителей и субъектов от недобросовестной конкуренции во время онлайн продаж.

По результатам анализа обращений потребителей о нарушении их прав при покупке продукции через интернет-магазины существуют случаи наличия недостоверной информации о продукции, ее потребительских свойствах, встречаются случаи отсутствия сведений о субъекте хозяйствования, достаточные для его идентификации. Такая интернет-торговля приводит к реализации продукции, которая может представлять потенциальные риски для здоровья и безопасности конечных пользователей, честной и добросовестной конкуренции, ставить под угрозу общественные интересы и поддерживать другие виды незаконной деятельности.

Поэтому необходимо обеспечить, чтобы рыночный надзор был организован с одинаковой действенностью как для продукции, предоставляемой на рынке офлайн, так и для продукции, предоставляемой онлайн.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.