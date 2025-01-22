Е-Консул та кур’єрська доставка паспортів – Україна спрощує консульські послуги за кордоном

МЗС анонсувало розширення цифрових консульських послуг для українців за кордоном у 2025 році.

Фото: Navi Migrant

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про плани масштабного розширення цифрових консульських послуг для українців за кордоном у 2025 році. За словами міністра, для зміцнення національної єдності буде значно спрощено доступ до консульських послуг завдяки впровадженню системи е-Консул. Про це повідомили у відомстві.

Одним із головних нововведень стане запуск автоматизованих нотаріальних послуг у всіх українських дипломатичних установах.

«Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби — додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль», — зазначив міністр.

Також у 2025 році в системі е-Консул планується запуск нових цифрових сервісів, які зроблять процес отримання консульських послуг простішим і доступнішим. Досвід використання цієї системи має бути схожим на популярну платформу «Дія» в Україні.

У лютому буде введено кур’єрську доставку закордонних паспортів через «Нову Пошту», що дозволить уникнути дворазового відвідування дипломатичних установ для отримання документа.

«Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі «Дія», один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою», — підкреслив міністр.

Міністр також анонсував запуск послуг з видачі посвідчень водія за кордоном, а до кінця 2025 року має бути введена комплексна послуга з реєстрації народження дітей та оформлення податкового номера і ID-картки для закордонних українців.

«Соборність — це не лише про гасла. Це й про щоденну турботу держави про своїх громадян за кордоном. Про збереження єдності та поваги», — підсумував Андрій Сибіга.

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